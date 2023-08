Gleich 3 Neukäufe – Warren Buffett setzt jetzt auf diesen Sektor

Viele Anleger erwarten oftmals mit viel Spannung die Veröffentlichung von Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) vierteljährlichem 13-F Formular. Hieraus ist schließlich zu erkennen, welche Aktienkäufe und -verkäufe Investmentlegende Warren Buffett im letzten Quartal getätigt hat.

Aus den Unterlagen für das zweite Quartal 2023 ist nun zu erkennen, dass Berkshire gleich drei neue Beteiligungen in seinem Portfolio ausweist. Das Interessante dabei: Alle drei Unternehmen gehören der gleichen Branche an.

Buffett setzt auf Hausbauer

Für insgesamt rund 800 Millionen US-Dollar kaufte Berkshire Hathaway Aktien der drei US-amerikanischen Hausbauunternehmen D.R. Horton (WKN: 884312), NVR (WKN: 888265) und Lennar (WKN: 851022). Dass Buffett in Hinblick auf die aktuelle makroökonomische Situation auf Häuserbauer setzt, kam dabei für viele sehr überraschend. Schließlich machen die aktuellen Zinserhöhungen den Erwerb von Häusern derzeit deutlich schwieriger. So sprang in den USA beispielsweise der fixe 30-jährige Zinssatz für die Finanzierung eines Hauses zuletzt auf mehr als 7,3 % und lag damit auf einem Niveau, das zuletzt im Jahr 2000 erreicht worden ist.

Doch Warren Buffett wäre nicht Warren Buffett, wenn er sich von kurzzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen lassen würde. Der Star-Investor ist seit jeher für seinen langfristigen Investment Ansatz bekannt. So ist es Tatsache, dass in den USA, ähnlich wie in Deutschland, ein starker Mangel an Wohnraum herrscht. Laut einer Analyse des in den USA führenden Online-Immobilienmarktplatzes Zillow soll es hierbei ein Defizit von 4,3 Millionen Häusern geben. Das dürfte den Hausbauern entsprechend langfristig Aufträge verschaffen.

Günstige Bewertung

Auch die attraktive Bewertung der drei Unternehmen dürfte Buffett wohl gefallen haben. So liegen die aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (Stand 29.08.2023) von D.R. Horton (8), NVR (13) und Lennar (7) deutlich unter dem des S&P 500 Index (25), womit die Aktien der drei Unternehmen günstiger als der Gesamtmarkt sind.

Dabei läuft es operativ für die Unternehmen, trotz des aktuellen schwierigen Umfeldes im Immobiliensektor, gar nicht mal so schlecht. So konnten alle drei Neuerwerbungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 Ihren Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern. Für das aktuelle Jahr sollen bei NVR und Lennar laut Analysten die Umsätze und Gewinne zwar leicht zurückgehen, bei D.R. Horton rechnet man jedoch sogar mit leicht steigenden Umsätzen, auch wenn der Ertrag hier ebenfalls zurückgehen soll.

Neukäufe machen nur kleinen Teil des Berkshire Portfolios aus

Auch wenn die drei neuen Beteiligungen spannende Ideen für interessierte Investoren darstellen können, sollte man nicht vergessen, dass sie trotz der investierten Summe von rund 800 Millionen US-Dollar nur einen winzigen Teil des Portfolios von Berkshire Hathaway ausmachen. Bei einem Beteiligungsportfolio in Höhe von fast 350 Milliarden US-Dollar machen die drei neuen Investments nämlich lediglich 0,2 % des gesamten Portfolios aus.

Darüber hinaus ist nicht bekannt, ob Buffett selbst die Investments getätigt hat oder einer seiner beiden Investmentmanager Ted Weschler oder Todd Combs für die Aktienneukäufe verantwortlich ist. Spannend dürfte jedoch sein, ob Berkshire Hathaway die drei Positionen in Zukunft weiter ausbauen wird. Doch dafür müssen wir wohl erneut auf die Veröffentlichung der nächsten 13-F Formulare warten.

