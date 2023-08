IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma kündigt die Teilnahme internationaler Experten an seinem "Toposteric"-Rundtisch auf der HTID5 in Paris vom 24. bis 25. Oktober 2023 an

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma kündigt die Teilnahme internationaler Experten an seinem "Toposteric"-Rundtisch auf der HTID5 in Paris vom 24. bis 25. Oktober 2023 an

London (UK), Rehovot (IL), Paris (FR) August 30h, 2023

Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com

Unter der Organisation von Dr. Alain Herrera, dem früheren Leiter der Onkologieabteilung von Sanofi, hat Vidac Pharma ein neues Paradigma für die Entdeckung von Arzneimitteln vorgeschlagen und freut sich, dass es dem Unternehmen gelungen ist, zu diesem Rundtischgespräch Spezialisten aus aller Welt zu gewinnen. Prof. Wolfgang Link vom spanischen CSIC und Mitbegründer von Refoxy Pharmaceuticals, Berlin, ist ein weltweiter Spezialist auf dem Gebiet der Proteinfehllokalisierung und wird die zentrale Rolle der Fehllokalisierung von subzellulären Proteinen bei der Entstehung zahlreicher menschlicher Krankheiten aufzeigen. Dr. Lyora Aharonov von EMRIS und Dr. Sharon Merims vom Hadassah Hospital & Medical School in Israel werden die Prävention von Hauttoxizitäten beschreiben, die durch EGFR-Inhibitoren, die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden, verursacht werden, indem die Wechselwirkung zwischen Medikament und Rezeptor lokal blockiert wird. Dr. Laetitia Linares, Forschungsdirektorin am französischen INSERM, wird den Weg von der Entdeckung des Chromatins MDM2 bis zur Entwicklung einer bahnbrechenden Krebstherapie aufzeigen.

Der Moderator dieses Runden Tisches, Prof. Max Herzberg, Vorsitzender der Vidac Pharma Holding (UK und Israel) und Erfinder des Begriffs "Toposteric" und des Paradigmas, wird die klinische Wirksamkeit der Arzneimittelprodukte und -kandidaten des Unternehmens sowohl bei Karzinomen als auch bei Lymphomen sowie das Potenzial neuer Moleküle zur Behandlung solider Tumore in der Pipeline des Unternehmens vorstellen. Es wird erwartet, dass viele Pharma- und Pharmaspezialfonds an der Veranstaltung teilnehmen werden, die aus zwei Rundtischgesprächen zu neuen Ansätzen in der Krebsbehandlung besteht.

Über Vidac Pharma:

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

