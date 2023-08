ChampionX kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern ChampionX Corp. (ISIN: US15872M1045, NASDAQ: CHX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,085 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 27. Oktober 2023 (Record date: 6. Oktober 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,34 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 36,51 US-Dollar (Stand: 30. August 2023) 0,93 Prozent. Im Februar 2023 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Steigerung der Dividende um 13 Prozent auf den aktuellen Betrag.

ChampionX mit Sitz in Woodlands im US-Bundesstaat Texas beschäftigt über 7.300 Mitarbeiter und ist ein Anbieter von chemischen Lösungen sowie technischen Ausrüstungen und Technologien für Öl- und Gasunternehmen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 926,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 948,35 Mio. US-Dollar), wie am 24. Juli 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 99,06 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 59,3 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 25,94 Prozent im Plus (Stand: 30. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 7,17 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de