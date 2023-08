Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Zwischenreporting per 31.8.2023



31.08.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



31.8.2023

Die Matador Secondary Private Equity AG trotz konjunkturellen Herausforderungen mit solider Entwicklung in 2023

Secondary Private Equity Portfolio mit guter Performance

Positive Gesamtjahresprognose nach Verkauf des „ASF PEACE“ und „eQ SF III“ Fonds bestätigt

Sarnen, 31. August 2023 – Die Investitionsstrategie der Matador mit ihrem Fokus auf Secondary Private Equity spielt ihre Stärken weiterhin voll aus und ist extrem robust. Das Portfolio weist auch in 2023 gute Ergebnisse aus. Trotz der der enormen Marktverwerfungen seit Ende 2021 (bis zu -30% im Private Equity Markt), hat die Matador in diesem Jahr bislang ein ausgeglichenes und in 2022 ein deutlich positives Ergebnis erzielt - mit zuletzt wieder ansteigenden Bewertungen und Rückflüssen. Das lässt sehr positiv in die Zukunft blicken: Die Marktkorrekturen sind bislang mehr oder weniger spurlos an der Matador vorbeigegangen und das Portfolio ist hervorragend für die kommenden Jahre positioniert.

Freie Liquidität wurde im Rahmen von zwei Secondary Private Equity Transaktionen in Höhe von rund 15 Mio. CHF reinvestiert, aus welchen die Matador in den kommenden Jahren eine Rendite von 16% p.a. erwartet. Die Performance der letzten Jahre zeigt, dass unsere Investments in schwierigen Zeiten immer den Grundstein für eine überaus erfolgreiche Entwicklung in den darauffolgenden Jahren gelegt haben. Auf Grund dessen erwartet die Matador auch in diesem schwierigen Jahr erneut ein erfolgreiches GJ 2023. Über die Gesellschaft Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. Kontakt: Matador Secondary Private Equity AG office@matador-secondary-private-equity.com Tel: +41(0) 41 6621062

Matador Secondary Private Equity AG: Reporting per 31.8.2023

