McDonalds - Diese Schlüsselzone sollten Sie kennen!

Nicht wenige sehen jeden Rückschlag bei der McDonald’s-Aktie als potenzielle Kaufgelegenheit an. Soweit würden wir zwar nicht gehen wollen, doch der Rücksetzer des Titels seit Mitte Juli nimmt charttechnisch sehr interessante Ausmaße an. Schließlich kam es zuletzt zu einem idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 280 USD. Zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 281,09 USD) und der 23,6 %-Korrektur des Aufwärtsimpulses von März 2022 bis Juli 2023 (280,08 USD) entsteht auf diesem Level eine wirklich markante Kernunterstützung. Am wichtigsten ist aber, dass bei einem Abgleiten unter die beschriebene Bastion die jüngsten Hochpunkte vom Mai/Juli bei 298,86/299,35 USD als klassisches Doppeltop interpretiert werden müssten. Exakt auf dieser Basis kam es in den letzten drei Wochen aber zu einer Stabilisierung. Bei einem Anstieg über die letzten beiden Wochenhochs bei gut 286 USD dürfte das Papier in die Erfolgsspur zurückkehren und die Rekordstände bei knapp 300 USD ins Visier nehmen. Noch ein weiterer Aspekt ist wichtig: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann die McDonald’s-Aktie bis Mitte September rund 1,1 % zulegen. Im saisonal herausfordernden September stellt der Titel also einen möglichen Rettungsanker dar.

McDonalds (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart McDonalds

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

