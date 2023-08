Sartorius: Zweite Welle gestartet

Übergeordnet steckt Sartorius seit den Rekordhochs von 834,00 Euro aus September 2021 noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest, dieser hat sich zuletzt aber deutlich abgeschwächt. Auffällig hierbei ist die Stabilisierung an den Verlaufstiefs aus Juni 2020, die einen sichtlichen Auftrieb den Aktien in den letzten Wochen verliehen haben. Jetzt startet das Papier im Rahmen einer Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste eine zweite Kaufwelle.

1-2-3-Erholung erwartet

Aus dem Stand heraus könnte Sartorius zunächst in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 313,00 Euro und darüber an den laufenden Abwärtstrend um 319,00 Euro zulegen. Auf der Unterseite bleibt Sartorius vergleichsweise gut durch die jüngste Unterstützungszone der letzten Wochen um 280,00 Euro abgesichert. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf Verluste zurück an 267,00 und schließlich die Jahrestiefs bei 245 Euro verdichten.