Salesforce oder SAP: Wer ist lukrativer?

Salesforce ist ein SAP-Konkurrent und zeigt, wie Geschäfte forciert werden können. SAP kommt an diese Dynamik nicht heran. Zweifellos hat Salesforce mit seiner Amerika-Präsenz Vorteile, aber SAP kann ohne Akquisitionen, demnächst unter dem Stichwort KI, nicht forciert wachsen.

Das ergibt ein Problem für SAP, worüber unterschiedliche Berichte bezüglich der Qualität des Spitzenmanagements in mehreren Publikationen dargestellt wurden. Salesforce ist dafür zwar teurer, aber auf der richtigen Linie.

KI wird der Schlüssel für alle: Wer am schnellsten aufspringt, hat den Vorteil und damit auch die Chance neuer Rekorde. Das gilt für alle in diesem Sektor.

Bald kommt das E-Rezept: Welches Kurspotenzial trauen Sie den Online-Apotheken zu?

Das E-Rezept ist der Schlüssel für die gesamte Medizinversorgung in Deutschland. Zu Lasten der Apotheken, deren Anzahl bereits deutlich sinkt. Ob dies für alle Medikamente zum einen und flächendeckend für die Versorgung in Deutschland zum anderen ausreicht, ist aber zweifelhaft. Entscheidend wird sein, wie sich dies im gesamten Marktbild in den kommenden Jahren verteilt und darin liegen die Wachstumsgrenzen für Online-Apotheken. Denn auf die klassische Apotheke ist nicht zu verzichten. Mithin sind die Potenziale von Doc Morris und Redcare Pharmacy nach den bisherigen Gewinnen begrenzt.

Die meisten Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energie sind auf Jahressicht stark im Minus: Werden sie sich erholen oder ist der Sektor überbewertet?

Politik und öffentliche Meinung diskutieren umfangreich über erneuerbare Energien, aber alle davon betroffenen Firmen, insbesondere der Windkraft und teilweise Solarenergie, liefern keine überzeugenden Ergebnisse. Der Aufbau der Windkraft macht offensichtlich technische Fehler oder Bedingungen, die einer Technikkrise gleichen. Die Nachbesserungen bei Gamesa und neuerdings Ørsted in jeweiligen Volumina über 2,5 bis 4 Mrd. Euro sind der Beleg dafür. Insbesondere die Größenordnungen der neuen Modelle mit Höhen bis 270 m im Sektor Offshore erweisen sich als sehr herausfordernd. Das Ganze betrachte ich mit großer Zurückhaltung.