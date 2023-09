Wesco International gibt Quartalsdividende bekannt

Der amerikanische Großhandelskonzern Wesco International Inc. (ISIN: US95082P1057, NYSE: WCC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,375 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 15. September 2023).

Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit weiterhin 1,50 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 161,85 US-Dollar (Stand: 31. August 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Im März 2023 startete Wesco erstmals mit der Auszahlung einer Dividende (0,375 US-Dollar).

Wesco hat seinen Ursprung im Jahr 1922 als Tochtergesellschaft der Westinghouse Electric Corporation. Der Firmensitz ist in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wesco ist ein Großhandelsunternehmen von Industrieprodukten wie Batterien, Werkzeuge, Schrauben oder elektronischen Komponenten und beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 5,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,48 Mrd. US-Dollar), wie am 3. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 178,7 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 206,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 29,27 Prozent im Plus (Stand: 31. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 8,34 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de