Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

Viele Anleger und Investmentprofis sind im August im Urlaub – doch an der Börse ist immer was los. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die Finanzmedien. Einige Ereignisse werden von der Bedeutung massiv aufgewertet. Danach zeigt sich dann oft: Es ist kaum etwas passiert.

Ende August waren gleich drei Großereignisse. Da war zunächst das Treffen der BRICS-Staaten. Vorher hatte es Befürchtungen vor einer gemeinsamen Gegenwährung zum US-Dollar gegeben. Das Thema fand gar nicht statt.

Dann folgten die Zahlen vom KI-Star Nvidia. Bis zur Veröffentlichung kletterte die Aktie auf ein Rekordhoch. Trotz sehr guter Zahlen konnte Nvidia aber kein Börsenfeuerwerk entzünden. Der KI-Trend hat viel Potenzial, doch das wird sich eher langfristig auf Sicht der nächsten Jahre entfalten.

Und dann hielt Fed-Chef Jerome Powell noch seine richtungweisende Rede beim Symposium im beschaulichen Jackson Hole in Wyoming. Dort war die Landschaft ohne Frage beeindruckender als das, was Powell letztendlich gesagt hat. Der Kampf gegen die Inflation ist offensichtlich noch nicht gewonnen. Sollte es notwendig sein, würde die Fed auch noch weitere Zinsschritte vornehmen. Dann werden Powell und seine Mitstreiter in der Führungsetage der Fed auch weiterhin ganz genau auf die Daten schauen.

Im Grunde alles beim Alten. Und daher fiel auch die Reaktion an den Märkten verhalten aus.

Diese drei Beispiele sollen vor allem eins verdeutlichen: Selbst viele Großereignisse an den Börsen erzeugen nicht viel mehr als heiße Luft. Die Maschine muss eben am Laufen gehalten werden. Das gilt auch für einen eher ruhigen Monat wie den August.

Börsenmonat August wie so oft schwach

Obwohl: So ruhig und entspannt ist der Sommermonat gar nicht. Bei der saisonalen Betrachtung fällt der August schon auf – aber leider negativ. So zeigt sich beim Blick in die USA, dass dort die großen Indizes im August im Durchschnitt nur um 0,1 Prozent hinzugewonnen haben. Die Basis war hier der Dow Jones-Index seit 1960. Nur der Mai, Juni und September waren noch schwächer, mit Zuwächsen im negativen Bereich.

Und wie fällt das Fazit 2023 nach immerhin acht Monaten an den Börsen bislang aus? Das Jahr bleibt überraschend positiv. Viele Indizes liegen auf Jahressicht immer noch 10 Prozent und mehr im Plus. Im August kamen allerdings viele Indizes unter Druck: Der Dax verlor drei Prozent, der S&P 500 rund 1,5 Prozent. Das war in diesem Jahr aber erst der zweite negative Monat.

KI hält die Börsen auf Trab

Insgesamt hat der Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz – kurz KI – den großen Techwerten wieder neues Leben eingehaucht. Für mich ist jetzt schon klar: Das ist kein Modethema. KI wird in den kommenden Jahren so viel verändern. Wir werden das alle spüren. Insofern sind Investoren jetzt auch noch nicht zu spät bei dem Thema und ich werde an dieser Stelle schon bald einen Blick auf diesen Trend werfen, bei dem es um die vielen Gewinner des KI-Booms gehen wird, die jetzt noch gar nicht klar abzusehen sind.