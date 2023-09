BYD - Aktie wie im Rausch

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 30,205 € (L&S)

Wer die BYD-Aktie handelt, braucht eigentlich keinen Hebel mehr. Die Volatilität in dieser lag zuletzt problemlos zwischen 10 und 20 %. Gerade der August hatte es in sich. Nach dem Hoch bei 32,645 EUR stürzte die Aktie bis zum aktuellen Tief bei 25,135 EUR ab, nur um von dort aus direkt zu kontern. Im Rahmen der aktuellen Rally konnte Kurs bereits 17 % zulegen und auch heute ist die Aktie auf Tradegate gefragt. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag legt der Kurs knapp ein Prozent zu.

Schwierig zu greifen!

Die aktuelle Volatilität in der BYD-Aktie hat aber auch einen Nachteil. Spannende Strukturen mit engen Absicherungsmöglichkeiten lassen sich so nicht finden. Wer in der Aktie mitspielen will, musste in den vergangenen Wochen mehr oder minder blind in einen laufenden Impuls einsteigen. Das trifft sowohl auf die Käufer- als auch Verkäuferseite zu. Die kleineren Unterstützungen bzw. Widerstände, die sich zuvor bildeten, wurden meist relativ direkt überlaufen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich jetzt die Frage, ob der Markt die große Widerstandszone bei 30 bis knapp 31 EUR wahrnehmen kann. Hier bildete sich über die vergangenen Monate kräftiges Volumen aus. Sollte der Kurs in dieser Zone bzw. unterhalb dessen abprallen, könnte es kurzfristig schnell wieder in Richtung 28,50 EUR abwärts gehen. Läuft es für die Bullen richtig schlecht, wären sogar deutlich tiefere Kurse möglich (rotes Szenario).

Wird der angesprochene Preisbereich zunächst überwunden, wäre dies eine gute Ausgangsbasis, um sich anschließend dem Jahreshoch zu widmen. Dies kann direkt oder aber über den Umweg einer kleinen Konsolidierung zurück in Richtung 29,50 EUR erfolgen. Tiefer sollte der Kurs anschließend aber nicht zurückfallen (grünes Szenario).

Fazit: Obwohl die BYD-Aktie hierzulande sehr aktiv gehandelt wird, wäre ich zumindest aktuell vorsichtig. Hier prallen die kurzfristige Aufwärtsbewegung und eine potentielle Widerstandszone konträr aufeinander. Die Aktie wäre für mich aktuell eine Halteposition, unabhängig davon, ob ich Long oder Short in dieser unterwegs wäre. Ein direkter Einstieg drängt sich mir derzeit nicht auf. Zu widersprüchlich sind die aktuellen Signale und zu weit gelaufen ist die aktuelle Rally.

