Commerzbank: Aktie wieder günstiger!

Die stark gestiegenen Leitzinsen haben der Commerzbank bislang geholfen, rentabler zu werden und den Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich zu erweitern. Mittlerweile sollten die Risiken laut Barclays-Experten Amit Goel aber zunehmen, der Zinsüberschuss könnte Investoren enttäuschen. Daher stufte der Experte die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" ab. Damit erwartet Goel, dass sich die Commerzbank in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im Bankensektor unterdurchschnittlich entwickeln werde. Er kappte zugleich sein Kursziel von 12,50 auf 10,80 Euro. Die Kuh ist aber mit einem Tagesverlust von über 6 Prozent am gestrigen Handelstag aus dem Stall. Zudem liegen Goels Schätzungen für die Gewinnentwicklung der Commerzbank in den Jahren 2024 und 2025 etwa rund zehn Prozent unter den Konsensschätzungen.

Zum Chart

Der Kurs näherte sich gestern mit einem großen Schritt von über 6 Prozent der Unterstützungszone rund um den Wert von 9,51 Euro an. Ohne exogenen Schock sollte der Aktienkurs aus heutiger Sicht das Level von 9,10 Euro nicht unterschreiten. Vielmehr könnte sich der Kurs innerhalb der Seitwärtsrange zwischen 9,51 Euro und 11,13 Euro stabilisieren. Mit einem entsprechend hohen Hebel von 16,31 könnte auch aus dieser Position eine ansprechende Rendite von 92 Prozent generiert werden. Dafür müsste der Kurs das Level von 10,19 Euro berühren. Damit geht aber das Risiko einher, dass das Verlustpotenzial beim Test der Barriere von 9,09 Euro 100 Prozent erreicht. Exogenen Schocks wie der Einmarsch Russlands in die Ukraine können sich immer wieder ereignen und den Kurs in den Keller schicken. Der Kriegsbeginn kostete der Commerzbank in kürzester Zeit rund 46 Prozent an Kursverlust. Auch die Notlage der Silicon-Valley-Bank schlug mit einem Minus von knapp 30 Prozent auf den Kurs der Commerzbank durch.