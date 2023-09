IRW-News: Kings Entertainment Group Inc.: Kings Entertainment-Tochter Braight AI wird Mitglied von Fintech Mexico und agiert als Innovationstreiber für KI-gestützte prädiktive Analytik im wachstumsstarken Fintech-Sektor

IRW-PRESS: Kings Entertainment Group Inc.: Kings Entertainment-Tochter Braight AI wird Mitglied von Fintech Mexico und agiert als Innovationstreiber für KI-gestützte prädiktive Analytik im wachstumsstarken Fintech-Sektor

- Laut Prognosen wird der Fintech-Sektor mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 19,8 % bis zum Jahr 2032 die 1,1-Billionen-Dollar-Marke erreichen

- Fintech Mexico ist eine renommierte Vereinigung zur Förderung der Zusammenarbeit und Innovation

- Mit Braights Know-how auf dem Gebiet der datengesteuerten prädiktiven Analyse ist eine enorme Wertschöpfung möglich

VANCOUVER, British Columbia, 5. September 2023 / IRW-Press / - Braight AI, ein führender Anbieter von Big Data-Analyselösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) (Kings Entertainment oder das Unternehmen), ist eine strategische Mitgliedschaft bei Fintech Mexico, einer renommierten Vereinigung zur Förderung der Zusammenarbeit und Innovation im wachstumsstarken Finanztechnologiesektor (Fintech-Sektor), eingegangen. Laut Prognosen wird der Fintech-Sektor mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 19,8 % bis zum Jahr 2032 die 1,1-Billionen-Dollar-Marke erreichen [1]. Mit seinen Spezialkenntnissen in der Nutzung von Online-Verhaltensdaten für die prädiktive Analyse ist Braight in die Lage, durch die Weiterentwicklung datengesteuerter Lösungen im Bereich der Risikobewertung von Verbrauchern, des Kundenerfolgs, des Marketings und des Vertriebs einen wichtigen Beitrag zum Fintech-Sektor im Allgemeinen und zu Fintech Mexiko im Besonderen zu leisten.

Fintech Mexico sieht seine Aufgabe in der Förderung von Innovation, Inklusivität und Wachstum im mexikanischen Fintech-Ökosystem. Der Verband ist bei Unternehmen und Innovatoren der Fintech-Branche als Interessenszentrum anerkannt und bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch sowie für strategische Partnerschaften, die das Wachstum des Fintech-Ökosystems fördern. Mit seiner Mitgliedschaft unterstreicht Braight seine Bereitschaft, den Finanztechnologiesektor in Mexiko und auch anderen Ländern mit seinen modernen KI-Lösungen zu unterstützen.

Wir freuen uns sehr darauf, uns den anderen Branchenführern in Fintech Mexico anzuschließen und mit gleichgesinnten Organisationen und Fachleuten zusammenzuarbeiten, die unsere Vision von datengesteuerter Innovation im Finanztechnologiesektor teilen, so Maciej Jarzb, Gründer und CEO von Braight. Nachdem unsere KI-Lösungen das Potenzial haben, die Herangehensweise von Finanzinstituten und Unternehmen an die Risikobewertung, die Kundenansprache und die Marktstrategie zu revolutionieren, bietet Fintech Mexiko aus unserer Sicht ein geeignetes Umfeld, um Wertschöpfung zu vermitteln und auch zu generieren.

Braight legt sein Augenmerk vor allem auf die Entwicklung von KI-gestützten Lösungen für die prädiktive Analyse, bei der die Aussagekraft von Online-Verhaltensdaten für bessere Entscheidungsfindungsprozesse in den verschiedenen Branchen genutzt wird. Durch die Analyse des Verbraucherverhaltens bietet Braight mit seinen Lösungen den jeweiligen Unternehmen die Möglichkeit, bei der Bewertung des Verbraucherrisikos, der Kreditwürdigkeitsprüfung, den Inkassostrategien, dem Abschluss von Versicherungspolizzen sowie der Optimierung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sachkundigere Entscheidungen zu treffen.

Als Mitglied von Fintech Mexico wird sich Braight aktiv in Initiativen des Wissensaustauschs, Branchenveranstaltungen und Kooperationsprojekte einbringen, bei denen des um die raschere Verbreitung von KI-gestützten Technologien im Fintech-Sektor geht. Diese Partnerschaft bietet Braight auch die Chance, seine Lösungen durch die Teilhabe an der Fachkompetenz anderer Fintech Mexiko-Mitglieder weiterzuentwickeln und gleichzeitig am Puls der neuesten Trends und Entwicklungen der Branche zu bleiben.

Für das Board of Directors,

Kings Entertainment Group Inc.

Maciej Jarzb

CEO von Braight AI

Quelle: 1. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/05/01/2658530/0/en/NEW-REPORT-Fintech-Market-is-estimated-to-be-US-1-085-9-billion-by-2032-with-a-CAGR-of-19-8-during-the-forecasted-period-By-PMI.html

Über Braight AI

Braight AI ist als Vorreiter auf dem Gebiet der KI-gestützten Lösungen darauf spezialisiert, Online-Verhaltensdaten für die prädiktive Analyse in Bereichen wie Verbraucherrisikobewertung, Kundenerfolg, Marketing und Vertriebsoptimierung zu nutzen. Durch die Einbindung modernster Technologien der künstlichen Intelligenz versetzt Braight Firmen und Finanzinstitute in die Lage, fundierte Entscheidungen für mehr Wachstum und Effizienz zu treffen. Dabei kommen zwei moderne KI-Lösungen zum Einsatz, welche auf die speziellen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind: AI Risk und AI Marketing. Weitere Einzelheiten finden Sie unter braight.tech.

Über Fintech Mexico

Fintech Mexico ist eine führende Vereinigung, in der sich Betriebe, Unternehmer und Fachleute des Fintech-Sektors zum Zwecke der Förderung der Zusammenarbeit, des Wissensaustausches sowie der Innovation im Finanztechnologiesektor zusammenschließen. Fintech Mexico legt seinen Schwerpunkt auf die Förderung von Wachstum und Inklusivität und versteht sich als dynamische Plattform, die den Finanzsektor durch technologiegestützte Lösungen transformieren will. Weitere Details finden Sie unter fintechmexico.org/en/home.

Über Kings Entertainment

Kings Entertainment (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) wurde 2005 gegründet und ist ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterien, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspiel-Innovatoren LottoKings und WinTrillions. Diese Marken nutzen ihre Fähigkeit, durch renommierte Lotterieangebote Spieler mit beträchtlichem Potenzial zu gewinnen und diese anschließend durch eine Reihe von Casino- und Sportwettangeboten zu binden. LottoKings und WinTrillions haben seit ihren Anfängen Millionen von Spielern angezogen und an sich gebunden. Mehr erfahren können Sie unter kingsentertainment.games.

Nähere Informationen erhalten Sie über CEO Steve Budin per E-Mail an Steve@kingsentertainment.games oder Info@kingsentertainment.games.

Medien- oder Interviewanfragen aus Kanada richten Sie bitte an Christy Kaiser, Thirty Dash Communications, Christy@thirtydash.ca.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, fortsetzen, einschätzen, erwarten, können, werden, würden, prognostizieren, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com zu finden sind.

QUELLE: Kings Entertainment Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71840

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71840&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49601P1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.