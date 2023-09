DAX® - Diese Marken sollten Sie auf dem Radar haben

Dem zuletzt beschriebenen Scheitern an der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.941 Punkten) musste der DAX® gestern Tribut zollen. Allerdings konnten die deutschen Standardwerte die zunächst gerissene Abwärtskurslücke im Verlauf des Handelstages schließen und sich damit auch spürbar vom Tagestief (15.691 Punkte) erholen. In der Summe bleibt es bei den bereits bekannten Leitplanken. Auf der Unterseite ist vor allem die Kombination aus den beiden Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten, deren Bedeutung mittlerweile durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.464 Punkten) lehrbuchmäßig untermauert wird, von strategischer Tragweite. Schließlich würde bei einem Abgleiten unter diese Bastion die aktuelle Schiebezone in eine Topbildung umschlagen. Für alle Optimisten stellt die Kursentwicklung seit Anfang August möglicherweise eine inverse S-K-S-Formation dar. Die Nackenzone dieses konstruktiven Chartmusters wird durch die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten definiert, womit wir wieder beim Signalgeber der letzten Tage wären. In der Summe ist ein Sprung über das obere Bollinger Band (akt. bei 16.020 Punkten) bzw. die o. g. horizontalen Hürden vonnöten, damit der DAX® in die Erfolgsspur zurückkehrt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

