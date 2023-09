Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nordex SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 06.09.2023 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns Zeit, dass sich was dreht Nordex ist der führende Windenergieanlagenhersteller in Deutschland und die Nr. 2 in Europa. Nach schwierigen Jahren für die gesamte Branche steht jetzt ein forcierter Ausbau bevor. Ab H2/23 dürfte Nordex die Wende zurück zu profitablem Wachstum gelingen. Nordex erlebte den "perfect storm" in 2022: Der seit dem Jahr 2020 verschärfte Kampf um Marktanteile unter den Herstellern von Windenergieanlagen (WEA) in Verbindung mit coronabedingten Produktionsausfällen und Problemen in der Lieferkette eskalierte 2022 in Folge drastischer Kostensteigerungen für Rohstoffe, die Nordex ebenso wie andere WEA-Hersteller aufgrund unflexibler Verträge zunächst nicht an die Kunden weitergeben konnte, zu einem "perfect storm". Den heftigen Cash-Burn in der Folge konnte Nordex nur mit mehreren Kapitalerhöhungen und der Unterstützung durch den Ankeraktionär Acciona ausgleichen. Seit Q3/22 füllt sich das Orderbuch wieder mit Aufträgen zu attraktiven durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASP) pro MW Kapazität und Preisgleitklauseln. Stark positioniert in attraktiven Märkten: Aktuell zeigt sich eine deutliche Regionalisierung der Anbieter. So hat Nordex zuletzt auf dem eigenen "Home Turf" in Deutschland bzw. Europa starke Marktanteilsgewinne verbucht und sollte dies angesichts der Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa fortführen können. Damit ist Nordex u.E. hervorragend in Regionen positioniert, die in den kommenden Jahren besonders starkes Wachstum verzeichnen dürften. Politischer Rückenwind: Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll den Klimawandel aufhalten und den Weg in eine "clean economy" ebnen. Ein zweiter Treiber dieses Ausbaus ist das Streben nach energiepolitischer Autarkie, welches nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor allem in Europa an politischem Gewicht gewann. Forderungen der Industrie nach wettbewerbsfähigen Energiekosten sind der dritte wichtige Treiber für die von den Gestehungskosten sehr vorteilhafte Energiequelle Wind. Zahlreiche Initiativen wie der "Inflation Reduction Act" (IRA) in den USA, der europäische "Green Deal" und das deutsche "Wind-an-Land-Gesetz" belegen die massive politische Unterstützung der Windenergie. Signifikante Margenverbesserung in den kommenden Quartalen erwartet: Das verbesserte Orderbuch dürfte dazu führen, dass Nordex ab dem laufenden Quartal auf EBITDA-Basis wieder in die Gewinnzone zurückkehrt und bis 2025 eine EBITDA-Marge von 6,0% erreicht. Langfristig erwarten wir eine Marge von 7,4% (Mittelfrist-Guidance: 8,0%). Gleichzeitig kommt das Unternehmen in den kommenden Jahren mit vergleichsweise geringen Investitionen aus, da die aktuelle Produktplattform Delta 4000 dem Management zufolge noch für mindestens 5 Jahre Stand der Technik sein dürfte. Fazit: Eine visible Margenverbesserung dürfte bei einem stabil negativen Working Capital und geringem Investitionsbedarf in den kommenden Jahren wieder für attraktive Free Cashflows sorgen. Mit EV/Umsatz 2023 von 0,4x bietet das Bewertungsniveau bei verbesserter Profitabilität u.E. viel Potenzial. Die politischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum sind ebenfalls gegeben. Mit dem Anlageurteil "Kaufen" und einem DCF-basierten Kursziel von 14,00 Euro nehmen wir den MDAX-Wert in die Coverage auf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27671.pdf