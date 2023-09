Palo Alto Networks: Starke Entwicklung, aber…

Nachdem Palo Alto Networks über seine Vorgängerhochs aus April 2022 von 213,63 US-Dollar im Mai dieses Jahres ausgebrochen ist, konnte ein neuerliches Rekordhoch bei 258,88 US-Dollar Anfang Juli markiert werden. Die darauf folgenden Monate waren von kurzzeitiger Schwäche und Rücksetzern auf rund 200,00 US-Dollar geprägt. Allerdings brachte der Spätsommer neuerliche Aufwärtsimpulse, womit Palo Alto Networks nun versucht einen kurzzeitigen Abwärtstrend seit seinem Rekordhoch zu überwinden, was zusätzlich von einem charttechnisch bullischen Signal in Form eines Island-Gap untermauert wird.

Rekordhochs im Visier

Ausgehend von der aktuellen technischen Situation und dem vergleichsweise hohen Kursniveau bedarf es Wochenschlusskurse oberhalb von 248,00 US-Dollar, damit noch einmal einen Anlauf auf die Rekordstände von 258,88 US-Dollar getätigt werden kann. Übergeordnet ließe sich sogar Aufwärtspotenzial an 270,69 US-Dollar im Erfolgsfall ableiten, wo die Luft allerdings schon ganz schön dünn werden würde. Geht es dagegen dynamisch unter 233,23 US-Dollar und somit den 50-Wochen-Durchschnitt talwärts, muss mit einem Rücksetzer in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 221,77 US-Dollar gerechnet werden. In deutlich turbulenteres Fahrwasser gerät die Aktie allerdings erst unterhalb von 200,00 US-Dollar.