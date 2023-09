ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 27,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom nach angekündigten Ausschüttungen der Tochter T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Die Barmittelverwendung von T-Mobile US habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich sollte dies indirekt auch der T-Aktie zu einer Neubewertung verhelfen. Denn: Die Pläne der Tochter dürften den Mutterkonzern stützen, seine eigene Ausschüttungsquote von etwa 4 Prozent im laufenden Jahr auf einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag 2024 und darüber hinaus anzuheben./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 20:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

