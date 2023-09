Drei Jahre jusit – die Marke für wiederaufbereitete Smartphones feiert Jubiläum und wächst weiter

Im September 2020 lancierte mobilezone mit jusit eine Marke für gebrauchte, wiederaufbereitete Smartphones. Inzwischen hat sich jusit als wichtiger Teil der Second Life Wertschöpfungskette und der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens etabliert: Von Januar bis August 2023 waren 4.2 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone Schweiz gebrauchte Smartphones.

Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz zieht zum dreijährigen Jubiläum von jusit eine positive Bilanz: «Beim Absatz von Gebrauchtgeräten ist ein starker Anstieg zu beobachten. Dies bestätigt uns darin, dass wir mit der Lancierung von jusit richtig lagen, und werden diesen Weg entsprechend weitergehen.»

Die mobilezone Gruppe deckt den gesamten Prozess vom Verkauf der Neugeräte, über die Rücknahme der gebrauchten Geräte in den Shops oder online und die Wiederaufbereitung vollständig in der Schweiz ab. Mit der Wiederaufbereitung der Geräte wird deren Lebenszyklus verlängert. Damit können Rohstoffe und Emissionen, die für die Produktion eines Smartphones notwendig sind, eingespart werden.

Die jusit Smartphones stammen aus dem Eintauschprogramm von mobilezone: Kunden können ihre alten Smartphones in jedem mobilezone Shop retournieren oder online schätzen lassen und per Post an mobilezone schicken. Zertifizierte Techniker nehmen eine Datenlöschung, auch bei Recycling-Geräten vor, prüfen die Geräte und bereiten sie an ihrem Reparaturstandort in Rotkreuz ausschliesslich mit Originalersatzteilen wieder auf. mobilezone nimmt seit dem Jahr 2014 nicht mehr benötigte Smartphones zurück. Von Januar bis August 2023 hat mobilezone 11 Prozent der in der Schweiz verkauften Smartphones von ihren Kunden zurückgenommen und als Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht oder dem Recycling zugeführt.

Weitere Shops mit jusit Sortiment ausgestattet

Die Smartphones sind in erster Linie online auf jusit.ch erhältlich. Aufgrund der steigenden Nachfrage hat mobilezone in den vergangenen Monaten aber auch weitere Shops mit dem jusit Angebot ausgestattet. Neu sind Smartphones von jusit auch in den mobilezone Shops Winterthur Untertor, Zürich Letzipark und Genf Planet Charmilles erhältlich. Insgesamt sind jusit Smartphones in 16 Shops ausgestellt.

Am beliebtesten bei den jusit Kunden sind nach wie vor Geräte des Herstellers Apple; im vergangenen Jahr wurden das iPhone 12 Pro, das iPhone 11 und das iPhone 12 Pro Max am häufigsten verkauft. Das Sortiment von jusit umfasst neben Apple-Geräten auch Modelle von Samsung und Oppo. Die unter der Marke jusit verkauften Smartphones sind in den vier verschiedenen Gerätezuständen «Wie neu», «Sehr gut» und «Gut» erhältlich. Im Vergangenen Jahr wurden die meisten Geräte im Zustand «Sehr gut» verkauft.