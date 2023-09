PDD Holdings: Entscheidung erwartet

Nach dem tiefen Kurssturz ausgehend von Anfang 2021 von 212,60 auf 23,21 US-Dollar bis Mitte März letzten Jahres hat sich anschließend eine Erholungsbewegung eingestellt und brachte Kursgewinne an 106,38 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres hervor. Genau in dieser Hürde scheiterte in der abgelaufenen Handelswoche das Papier erneut und wurde zurückgeworfen. Damit deutet sich zunächst erst einmal eine Korrektur an. Später aber, wenn Käufer wieder in die Aktie zurückkehren, dürfte es in diesem Widerstandsbereich interessant werden, diese Hürde stellt nämlich eine mittelfristige Schaltmarke dar.

Aufwärtstrend intakt

An dem seit März letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend bestehen derzeit keine Zweifel, PDD Holdings bewegt sich derzeit im mittleren Bereich dessen. Für eine mittelfristig komfortable Ausgangslage mit Gewinnchancen an 129,43 und darüber in dem Bereich von 142,98 US-Dollar bedarf es jedoch nachhaltiger Wochenschlusskurse mindestens oberhalb von 110,00 US-Dollar. Kurzzeitig könnte PDD Holdings allerdings zunächst in den Bereich des EMA 50 (Woche) bei 86,47 US-Dollar darunter sogar den EMA bei 269,76 US-Dollar talwärts tendieren. Diese Niveaus würden sich im Übrigen hervorragend für erneute Sturmversuche auf die mittelfristige Hürde anbieten.