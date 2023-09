Deutsche Telekom - Kerzen machen Mut!

Im Rahmen des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche eine dreistellige Anzahl an Aktien nach den Kriterien Momentum der letzten vier Wochen sowie Relative Stärke nach Levy. Diese objektive Auswertung fördert immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage. In diese Kategorie fällt aktuell die Aktie der Deutschen Telekom, denn hier hat in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung stattgefunden. Parallel zu dieser quantitativen Selektion sollten Anlegerinnen und Anleger stets auch den Abgleich mit der konkreten Chartsituation vornehmen. Gerade der langfristige Monatschart ist aktuell besonders spannend. In der hohen Zeitebene hat die Korrektur seit April letztlich zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 19,00 EUR geführt. Auf dieser Basis hat der Telekomtitel zuletzt drei Monatskerzen mit markanten Lunten ausgeprägt. Die letzte davon – sprich die Augustkerze – sogar als idealtypisches „Hammer-Umkehrmuster“ (siehe Chart). Per Saldo bietet der jüngste Rücksetzer eine interessante Einstiegsgelegenheit. Perspektivisch dürfte das Papier den übergeordneten Aufwärtstrend wiederaufnehmen und das Mehrjahreshoch bei 23,13 EUR anpeilen. Als Stop-Loss ist dagegen das Augusttief bei 18,50 EUR prädestiniert.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

