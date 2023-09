Dow Jones Index: Barometer tut sich weiter schwer

Erst kürzlich konnte der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average erfolgreich eine inverse SKS-Formation aus diesem Jahr auf der Oberseite auflösen und bereits erste Kursziele abarbeiten. Die letzten Wochen über waren jedoch von einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau geprägt, allerdings tut sich der Dow an seinem kurzfristigen Abwärtstrend weiterhin schwer.

Um entsprechend neuerliches Aufwärtspotenzial zu entfalten, müsste erst der laufende Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 34.850 Punkte überwunden werden, was im Anschluss Kurspotenzial an 35.096 und 35.686 Punkte freisetzen dürfte. Endgültiges Ziel ist der Bereich um 36.000 Zählern.

Auf der Unterseite sollte es zu keinen neuerlichen Tiefs mehr unter ein Niveau von 34.287 Punkte mehr kommen, dies wäre nämlich mit einem drohenden Rücksetzer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 33.876 Punkten verbunden. Hierbei würde allerdings die Gefahr eines Wiedereintritts in die vorherigen Seitwärtsspanne aus Anfang dieses Jahres deutlich zunehmen.

Alles in allem wird die weitere Entwicklung der Aktienmärkte an den Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken EZB und FED abhängen. Zwar gehen Investoren derzeit von keinen Anhebungen mehr aus, allerdings wird man aus dem Kleingedruckten schon so einiges mehr für die Zukunft interpretieren können.