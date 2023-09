Morphosys: Gelungener Wochenauftakt

Die lange Talfahrt von Morphosys ausgehend von 146,30 Euro aus Anfang 2020 wurde zum Jahreswechsel 2022/2023 beendet, ein dynamischer Turnaround brachte Kursgewinne an 31,34 Euro bis Mitte Juli hervor. Auch konnte eine erste wichtige Hürde von 25,00 Euro gemeistert werden. Trotzdem blieb das Kaufinteresse der Aktie in den letzten Wochen vergleichsweise gering, was auch die Seitwärtsphase erklären dürfte. Nun aber schöpfen Investoren neue Hoffnungen und treiben das Papier deutlich über das Niveau der linken Schulter der mutmaßlichen SKS-Formation voran. Eine Negierung dürfte bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik schon bald anstehen.

Jahreshochs im Visier

Weitere Zugewinne könnten bei Morphosys in den nächsten Stunden durchaus aufkommen, kurzfristige Ziele sind an den Jahreshochs von 31,34 Euro angesiedelt. Gelingt es auch darüber zu springen, könnte die SKS-Formation endgültig negiert werden und im Anschluss Aufwärtspotenzial an 34,73 und sogar 36,74 Euro freisetzen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von neuerlichen Long-Positionen anbieten. Geht es dagegen per Wochenschlusskurs unter 25,00 Euro talwärts, würde ein Wiedereintritt in die vorherige Stabilisierungsphase mit Abwärtspotenzial an 21,63 und 19,77 Euro aller Wahrscheinlichkeit nach anstehen.