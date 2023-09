AURORA CANNABIS - Andere Aktie, gleicher Hype!

Aurora Cannabis Inc. - WKN: A2P4EC - ISIN: CA05156X8843 - Kurs: 0,911 $ (Nasdaq)

Die Canopy-Growth-Aktie ist dieser Tage nicht die einzige Cannabis-Aktie, die an der Börse eine extreme Rally hinlegt. Auch Aurora Cannabis kennt seit gestern kein Halten mehr. Die Aktie gewann über 70 % und im frühen Dienstagshandel kann der Kurs weitere 23,75 % zulegen. Beide Aktien gehören damit vorbörslich zu den am aktivsten gehandelten Werten.

Andere Aktie, gleiches Spiel!

Analytisch betrachtet sind die Rahmenbedingungen bei der Aurora-Aktie analog zu der von Canopy. Immer wieder kam in den vergangenen Jahren die Hoffnung auf, dass es zu einer Legalisierung von Cannabis kommt. War das Feuer entfacht, kam es auch in der Aurora-Cannabis-Aktie zu starken Kursgewinnen. Am Ende entpuppte sich jedoch jeder Versuch als heiße Luft und die Aktie gab die Gewinne nicht nur wieder ab, sondern fiel im Anschluss auf neue Tiefs zurück. Wer hier nicht rechtzeitig den Ausstieg schaffte, muss die Aktie unter Umständen als Totalverlust abschreiben. Daran ändern auch die jüngsten Gewinne auf gut 1 EUR wenig. Immerhin kostete eine Aktie 2018/19 mehr als 100 EUR.

Den Letzten beißen die Hunde!

Mit Blick auf das aktuelle Kursgeschehen spielt der Markt auch in der Aurora-Cannabis-Aktie mit dem sogenannten FOMO-Effekt. Die Marktteilnehmer sehen enorme Gewinnchancen und haben Angst, diese zu verpassen. Also wird gekauft, egal zu welchem Kurs. Das funktioniert noch sehr gut, wenn man relativ früh in einen solchen Hype einsteigt. Ist man jedoch zu spät dran, wird es meist sehr teuer.

Das Kernproblem bei diesem Spiel ist, dass keiner sagen kann, wann es zu spät ist. Will man sich diesem Spiel anschließen, sollte man die grundlegenden Risiken abwägen und anschließend viel über das Management der Position regeln. Für die Aurora-Cannabis-Aktie bedeutet dies in meinen Augen, zunächst zu erkennen, dass jetzige Käufe zu Notierungen von 1,08 EUR definitiv nicht mehr in einem frühen Stadium des Hypes stattfinden. Erschwerend kommt hinzu, dass man auf eine alte Konsolidierungszone inklusive erhöhtem Volumen um 1,28 EUR trifft.

Darüber hinaus sollte ein Blick auf die mögliche Volatilität geworfen werden. Im gestrigen Handel wurde auf Tradegate um 0,80 EUR Volumen ausgebildet. Dieses zieht sich bis ca. 0,69 EUR hin. Alles oberhalb dieser Preiszone wäre temporär weiterhin bullisch, ein Test dieser Zone ist aber jederzeit möglich. Mit Notierungen um 1,08 EUR reden wir an dieser Stelle also von einer einzuplanen Volatilität im Bereich von 35 %.

Fazit: Die Aurora-Cannabis-Aktie ist ein heißes Eisen für spezialisierte Trader. Hier haben Emotionen wie FOMO nichts zu suchen, denn sonst kann es teuer werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es im kurzfristigen Hype noch keine Schwächeanzeichen. Das kann sich jedoch schnell ändern. Dabei können Konsolidierungen und Korrekturen problemlos Schwankungsbreiten von 30 % und mehr erreichen. Dies sollte man einplanen, wenn man auf eine weitere Rally in Richtung der nächsten Widerstände bei 1,25 EUR bzw. knapp 2 EUR spekulieren möchte.

Aurora Cannabis-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)