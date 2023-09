IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Water Ways Technologies: Wasseraktien - das blaue Gold der Landwirtschaft

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Water Ways Technologies: Wasseraktien - das blaue Gold der Landwirtschaft

Wasser ist kostbar und knapp. Obwohl mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind, ist nur ein winziger Bruchteil davon als Trinkwasser nutzbar - genauer gesagt, lediglich 2,5 Prozent. Davon ist wiederum nur etwa die Hälfte für den Menschen zugänglich. Der Klimawandel verschärft diese Problematik in vielen Teilen der Welt noch weiter. So kommt es auf der einen Seite zu schweren Regenfällen in Teilen Europas, in anderen Teilen Europas herrscht eine große Wasserknappheit.

Hohe Wellen geschlagen hat in diesem Zusammenhang eine Studie des WWF: Laut Aussage der Experten ist Europas Wasserknappheit das Ergebnis jahrzehntelangen Missmanagements und Raubbaus. Die Autoren der Studie betonen, dass die Wasserknappheit ein Ergebnis aus Missmanagement und Klimakrise sei. So wurden Feuchtgebiete trockengelegt, Flüsse begradigt, kanalisiert und aufgestaut. Grundwasserneubildungsgebiete wurden zerstört. Illegaler Wasserraubbau für die Landwirtschaft und zweifelhafte Praktiken beim Bau von Wasserkraftwerken sind weitere Ursachen.

Einer der Forderungen des WWF: Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasserressourcen.

Mit der Digitalisierung und neuen Technologien stehen Werkzeuge zur Verfügung, um den Wasserverbrauch erheblich zu reduzieren. Intelligente Bewässerungssysteme, wie sie von Water Ways (ISIN: CA9411881043) angeboten werden, sind ein Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels. Selbst große Agrarunternehmen, die einen erheblichen Anteil an der Landwirtschaft haben, erkennen mittlerweile die Ressourcenschonung als Grundlage für ihren zukünftigen Erfolg.

Water Ways Technologies - Spezialisten für intelligente Bewässerungssysteme

Intelligente Bewässerungssysteme sind die beste Lösung, um den Wasserverbrauch zu reduzieren und sicherzustellen, dass bis zu 95 Prozent des Wassers die Pflanzen erreichen. Im Gegensatz dazu geht bei herkömmlichen Bewässerungsmethoden oft mehr als die Hälfte dieses kostbaren Rohstoffs durch Versickerung oder Verdunstung verloren. Das israelisch-kanadische Unternehmen Water Ways Technologies hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert. Neben der Technologie bietet Water Ways auch Fachwissen zur effizienten Bewässerung. Das Unternehmen schult und berät Landwirte und bietet Wartung und technischen Support für die Systeme an. Diese Expertise wird durch die Erfahrung eines hochindustrialisierten Wüstenstaates bereichert: Obwohl nur 20 Prozent des Landes nutzbar sind, produziert Israel 95 Prozent seiner eigenen Lebensmittel.

Water Ways verbindet mit seinem System DataWays die intelligente Tropfbewässerung mit dem Internet der Dinge (IoT). Es nutzt bereits vorhandene Sensoren, die alle Messwerte an eine zentrale Datenbank senden. Algorithmen analysieren kontinuierlich diese Daten, einschließlich Informationen, die von Drohnen gesammelt werden. Dies ermöglicht es den Landwirten, jederzeit genau über den Zustand ihrer Felder informiert zu sein und die exakte Menge an Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln für jede Art von Pflanzen ferngesteuert zu kontrollieren. Sie können auch sofort auf Probleme reagieren, die durch Warnungen angezeigt werden.

Water Ways exportiert seine Expertise mittlerweile in 40 Länder auf der ganzen Welt und bedient Kunden in Ländern wie Äthiopien, Mexiko und China.

