SAP: KI-Tools und Leanix-Übernahme helfen das Cloud-Wachstum ab 2024 zu beschleunigen!

KI-Tools sollen im Herbst präsentiert werden. SAP adressiert einen Markt von 1 Billion USD!

Mit den Zahlen zum 2. Quartal stellte das Management um CEO Klein in Aussicht, dass im Herbst die KI-Tools präsentiert werden. Deren Einführung verdoppelt den adressierten Markt auf 1 Billion USD bis 2028. Durchblicken ließ man, dass die KI-Lösungen rund 30 Prozent teurer sind und die Daten in der Cloud vorliegen müssen, um sie zu nutzen. SAP hat 400.000 Unternehmenskunden und Zugriff auf die Daten. Man sieht kein anderes Unternehmen im Geschäftsleben besser positioniert für diesen Transformationsmoment. „Kunden werden von neuen KI-gestützten Lösungen profitieren, die die Art und Weise verändern, wie Prozesse selbst lernen und sich selbst automatisieren können, um die Geschäftsergebnisse zu optimieren“, so das Management. Lieferketten sind ein Beispiel, die auf der Grundlage von Wetter- und Staudaten automatisch eine andere Lieferroute einleiten. Bereits heute spart generative KI beim SAP Transport Management rund 55 Prozent der Bearbeitungskosten von Lieferscheinen. Große Einzelhändler wie Lidl und Kaufland können durch die Analyse von über 400 verschiedenen Inputebenen, die in die Nachfrage einfließen, ihre Bestände und Lieferkettenkosten um rund 10 Prozent optimieren. Insgesamt hat SAP schon 300 Anwendungsfälle identifiziert. Die Einführung von KI-Tools müsste auf ein positives Kundenfeedback stoßen.

