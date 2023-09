Tagesausblick für 13.09.: DAX schwächelt. Apple und MTU Aero Engines im Blickpunkt.

Der DAX® startete wenig verändert in den neuen Handelstag. Die Investoren bleiben im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung weiterhin zurückhaltend. Die Experten von UniCredit rechnen damit, dass die Europäische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und die Märkte auch im weiteren Verlauf seitwärts tendieren dürften. Zum einen wird die Fed nächste Wochen über den künftigen Zinskurs entscheiden. Zum anderen dämpfen durchwachsene Konjunkturdaten die Kauflaune.

An den Anleihemärkten blieb es im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung ruhig. Die Renditen pendelten in einer seit einigen Handelstagen gebildeten engen Range. Am Donnerstag im Anschluss an die Entscheidung der EZB könnte ein Ausbruch erfolgen. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein gemischtes Bild. Während der Goldpreis deutlich nachgab setzten die Notierungen für Palladium und Platin ihren eingeschlagenen Erholungskurs fort. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte derweil den Aufwärtstrend fort und kratzte an der 92 USD-Marke.