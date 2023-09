VONOVIA - Ist die Aktie zu teuer?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 23,010 € (XETRA)

Zum Start der neuen Handelswoche war die Vonovia-Aktie äußerst gefragt. Der Kurs konnte am gestrigen Montag um 4,21 % zulegen und erreicht damit ein neues Rallyhoch. Dabei lassen die Käufer seit Ende August wenig anbrennen. Selbst die jüngste Konsolidierung fand oberhalb von 21,63 EUR auf relativ hohem Niveau und ohne größere Kursverluste statt.

Ist die nächste Korrektur nah?

Etwas differenzierter sieht es hingegen auf der mittelfristigen Ebene aus. Auch hier dominieren zwar seit Ende März die Käufer das Geschehen, der größte Teil der dabei aufgelaufenen Gewinne von ca. 50 % stammt jedoch von nur wenigen Handelstagen. Rallyphasen wie die aktuelle wurden anschließend immer wieder von größeren Konsolidierungen abgelöst, nur um dann für einige Tage wieder durchzustarten.

Dieses Verhalten zu kennen, ist nicht unwichtig. Immerhin ist die Aktie aktuell genau in einer solchen Kaufwelle unterwegs und erreicht auch heute früh ein neues Hoch. Sowohl zeitlich als auch preislich werden damit die Dimensionen erreicht, in denen es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Konsolidierungen und Korrekturen gekommen ist. Dieses Risiko muss aktuell zwar nicht zum Tragen kommen, sollte aber auch nicht ignoriert werden.

Fazit: Analytisch betrachtet ist die Vonovia-Aktie mittelfristig weiterhin ein Kauf und die Kurse könnten in den nächsten Wochen in Richtung 26 EUR oder sogar zum Jahreshoch und dem Widerstandsbereich knapp oberhalb von 28 EUR durchstarten. Auf dem Weg nach oben müssen jedoch Konsolidierungen und Korrekturen eingeplant werden. Dies zeigten die letzten Wochen. Dabei könnte es auch zu einem kurzfristigen Rutsch auf und unter 21 EUR kommen. Mit Erreichen des aktuellen Kursniveaus nimmt dieses Risiko zu.

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)