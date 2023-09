BAYER - Aktie könnte kurzfristig ins Rutschen kommen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 50,670 € (XETRA)

Die Käufer in der Bayer-Aktie haben derzeit so ihre Probleme. Eine Entwicklung, die durchaus zu denken gibt, denn im Sommer erreichte der Aktienkurs einen wichtigen langfristigen Unterstützungsbereich ab ca. 50 EUR. Bis dato konnte dieser zwar erfolgreich verteidigt werden, die Aktie hat jedoch Probleme, sich nach oben abzusetzen. Diese Probleme bekommen Anleger seit gut drei Wochen direkt zu spüren. Obwohl die Aktie an der langfristigen Aufwärtstrendlinie notiert, halten sich die Gewinne in Grenzen. So wurde auch das Plus vom Montag gestern direkt gekontert. Die Aktie verlor 1,04 % und ging bei 50,67 EUR aus dem Handel.

Aktie braucht einen klaren Kaufimpuls!

Mit Blick auf die kommenden Tage bzw. Wochen ist in der Bayer-Aktie Vorsicht geboten. Die derzeitige Entwicklung liegt ein kurzfristig neues Tief nahe. Sofern die Aktie unter ca. 49,75 EUR einbricht, könnte dies zu weiteren Anschlussverkäufen führen. Trifft dies zu, könnte das Sommertief im Bereich von 48 EUR angelaufen werden.

Auf der anderen Seite steht den Verkäufern der bereits angesprochene große Unterstützungsbereich um 48 EUR im Weg. Genau dieser sorgte in den vergangenen Wochen ja immer wieder für Stabilisierungsversuche. Der Support wurde gekauft, lediglich auf höheren Notierungen gab es dann keine Kaufwilligen mehr. Dementsprechend sind auch die Bullen nicht gänzlich chancenlos. Ein bärischer Fehlausbruch unter 49,75 EUR könnte genauso den Startschuss für eine Kaufwelle legen, wie ein schneller Kursanstieg über ca. 51,50 EUR.

Fazit: Die Bayer-Aktie läuft momentan Gefahr, ein kurzfristig neues Tief zu erreichen. Dabei kann auch eine kleine Beschleunigung in der Abwärtsbewegung nicht ausgeschlossen werden. Von einer extrem kritischen Situation kann aktuell aber noch nicht gesprochen werden. Dafür haben die Bullen gerade auf mittelfristiger Ebene immer noch zu viele Chancen für ein Comeback. Das kann sich in den kommenden Wochen zwar ändern, ist momentan aber noch nicht zu sehen.

Bayer AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)