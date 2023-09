HONEYWELL INTERNATIONAL - Sind die Käufer zurück?

Honeywell International Inc. - WKN: 870153 - ISIN: US4385161066 - Kurs: 189,210 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Honeywell International befindet sich in einer sehr langfristigen Rally. Diese führte die Aktie von einem Allzeittief bei 5,92 USD aus dem November 1990 bis auf ein Allzeithoch bei 236,86 USD im August 2021. Dort startete eine Korrektur auf 166,63 USD.

Nach diesem Tief aus dem September 2022 schoss die Aktie innerhalb kürzester Zeit auf 220,96 USD nach oben und durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Seit diesem Hoch bei 220,96 USD konsolidiert der Wert. Dabei fiel er in den letzten Wochen erneut auf das log. 61,8 %-Retracement der Rally von September bis November 2022. Zu Beginn dieser Woche deutet sich an, dass sich der Wert von dieser Unterstützung nach oben absetzen kann.

Kurzfristige Rally möglich

Die Honeywell-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung des Abwärtstrends seit Dezember 2022 bei aktuell 208,20 USD ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde Platz für eine Rally an das Allzeithoch schaffen.

Sollte die Aktie allerdings stabil unter 185,60 USD abfallen, dann müsste mit einem erneuten Rückfall gen 166,63 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Honeywell-Aktie hat die Chance auf eine Rally. Sie wird aber nicht plötzlich zu einem Highflyer werden.

Honeywell International - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)