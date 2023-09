Trading-Chance Tesla: Der Long-Trade ging auf … jetzt ein Switch auf Short?

Werbung

Es ist gerade einmal drei Wochen her, dass wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf Tesla vorgeschlagen hatten, nachdem die Aktie einen bullischen „Morning Star“ ausgebildet hatte. Dieses Signal sorgte für kräftige Kursgewinne. Aber jetzt wäre womöglich ein guter Moment, um diese mitzunehmen und die Seiten zu wechseln, denn der jüngste Kurssprung wirkt instabil. Eine Trading-Chance Short.

Die im Juli vorgelegten Quartalsergebnisse von Tesla waren nicht gerade grandios, das Resultat war eine mehrwöchige Korrektur. Dass die knapp über mittelfristig entscheidenden Unterstützungen in eine Erholung überging, nachdem sich im Candlestick-Chart ein bullischer „Morning Star“ etablieren konnte, war die Basis unseres am 22. August vorgestellten Long-Trades. Aber mehr als das hatte die Aktie nicht zu bieten, so gesehen wäre es jetzt an der Zeit zu überlegen, diesen Trade mit gutem Gewinn (+28 Prozent per 14 Uhr am 13.9.) zu beenden und auf die Short-Seite zu wechseln, denn:

Die meisten Analysten sind hier nur sehr verhalten positiv

Die Bewertung der Aktie ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 80 zu teuer. Beim Wachstum sehen viele Analysten die Crux zwischen der Steigerung der Produktion im Rahmen der Ziele und den für solche Absatzmengen durchsetzbaren Preisen. Und was die Einschätzungen der Analysten angeht, liegt Tesla im Schnitt nur wenig über „Halten“, das durchschnittliche Kursziel der Experten, aktuell bei 241 US-Dollar, ist derzeit bereits recht deutlich überschritten.

Dass Tesla am Montag einen Satz nach oben machte, lag letztlich nur an einer Neueinstufung durch einen Analysten bei Morgan Stanley, der sein Kursziel gleich mal von 250 auf 400 US-Dollar anhob mit der Begründung, die laufende Entwicklung eines Supercomputers, mit dem Tesla die Systeme zum autonomen Fahren effektiver trainieren will, werde den Wert des Unternehmens bald exorbitant steigern. Das allerdings bleibt abzuwarten … und so mündete der Kurssprung des Montags bereits am Dienstag in Gewinnmitnahmen.

Widerstand näher als die Unterstützungszone … und die Aktie ist schon wieder überkauft

Vom Tief des Dojis innerhalb der „Morning Star“-Formation bis zum gestrigen Tageshoch war die Tesla-Aktie binnen weniger Wochen schon wieder gute 30 Prozent nach oben gelaufen und notiert damit recht nahe am Zwischenhoch bei knapp 300 US-Dollar, das sich ausgebildet hatte, bevor die eher enttäuschenden Ergebnisse des zweiten Quartals eine kräftige Korrektur ausgelöst hatten.

Hinzu kommt, dass die Aktie auch markttechnisch relativ heiß gelaufen ist … und, dass nicht wenige Experten diesen derart massiven Sinneswandel des Morgan Stanley-Analysten, der sein Kursziel mit einem Schlag um 150 US-Dollar auf 400 US-Dollar anhob, nicht teilen. Mit einem Short-Zertifikat, das keinen zu gewagten Hebel hat und mit einem Stop Loss, der sicherheitshalber auch noch knapp über den bis 314 US-Dollar reichenden Zwischenhochs aus dem Sommer 2022 liegt, wäre ein Switch auf die Short-Seite für risikofreudige Trader daher eine Überlegung wert.

Ein Short-Trade auf Tesla ist hochspekulativ … aber das sind Tesla-Trades immer

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 380,434 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,4. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 316 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0740 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 5,90 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet UL6DEM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 299,29 US-Dollar, 314,63 US-Dollar

Unterstützungen: 261,18 US-Dollar, 217,65 US-Dollar, 207,79 US-Dollar, 201,76 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UL6DEM ISIN DE000UL6DEM8 Basispreis 380,434 US-Dollar K.O.-Schwelle 380,434 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,4 Stop Loss Zertifikat 5,90 Euro

