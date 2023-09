ALPHABET - Aktie vor 10 %-Rally?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 137,500 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie fiel im November 2022 auf ein Tief bei 83,45 USD. Dort drehte die Aktie wieder nach oben. Zunächst lief die Rally eher moderat ab. Am 11. Mai 2023 brach sie über eine deckelnde Trendlinie aus.

Danach kletterte der Aktienkurs auf 129,55 und 134,07 USD. Am 29. August brach der Wert im zweiten Versuch über das Hoch bei 134,07 USD nach oben aus. Nach einem neuen Rallyhoch bei 138,50 USD schwenkte der Tech-Titel wieder in eine kleine Konsolidierung ein. Dabei verteidigte er die Unterstützung bei 134,07 USD.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Alphabet-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Konsolidierung der letzten Tage dürfte in Kürze nach oben aufgelöst werden. Anschließend wären weitere Gewinne in Richtung 144,16 USD oder sogar an den Widerstandsbereich um 151,85 USD und damit an das Allzeithoch möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 134,07 USD abfallen, würden Abgaben in Richtung 129,55 USD oder sogar 123,69 USD drohen. Damit würde das Aufwärtsgap vom 26. Juli geschlossen werden.

Fazit: Die Bullen haben hier die Oberhand. Die Aktie hat weiteres Rallypotenzial. Aber ein Highflyer wird sie in den nächsten Tagen und Wochen wohl nicht werden.

