EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Deutsche Familienversicherung mit starkem operativen Ergebnis

Corporate News H1 2023 Deutsche Familienversicherung mit starkem operativen Ergebnis

Wachstum des Versicherungsumsatzes (Insurance Revenue) von 8 %

Operatives Ergebnis (Insurance Service Result) steigt um 52 % auf 2,8 Mio. EUR

Konzernergebnis vor Steuern von 1,7 Mio. EUR

Höchste Produktqualität: Testsiege und Auszeichnungen

Sehr gutes ESG-Rating, „deutlich über Branchenschnitt“

Guidance für 2023 bestätigt: Profitables Wachstum setzt sich fort

Frankfurt am Main, 14. September 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der führende Direktversicherer aus Frankfurt, beendet das erste Halbjahr 2023 mit einem gestärkten operativen Ergebnis. Das Unternehmen wächst im ersten Halbjahr um 8 % und ist weiter profitabel. „Durch konsequentes Kostenmanagement und den zielgerichteten Einsatz von Vertriebsausgaben ist es der Deutschen Familienversicherung gelungen, in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein positives operatives Ergebnis zu erwirtschaften, welches deutlich über dem des letzten Jahres liegt. Dies untermauert die angestrebten Jahresziele und die Profitabilitätsziele für die folgenden Jahre“, kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorsitzender des Vorstands und Gründer der Deutschen Familienversicherung. Erfreuliches Wachstum über digitale Vertriebswege In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 konnte die Deutsche Familienversicherung erneut weiteres Wachstum im Erstversicherungsgeschäft generieren. Im Neugeschäft der ersten sechs Monate 2023 haben sich die digitalen Vertriebswege als robust und effizient erwiesen, flankiert durch innovative Marketinginitiativen einschließlich produktbezogener Fernsehwerbung. Die unter IFRS 17 neu eingeführte Größe „Insurance Revenue“ als Versicherungsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 8 %. Zu diesem Wachstum trugen die Sparten Krankenzusatz (+5 %) sowie Schaden/Unfall (+ 25 %) bei. Das in 2021 neu aufgenommene aktive Rückversicherungsgeschäft wird ertragreich fortgesetzt. Positive Ergebnisentwicklung im Plan Das Insurance Service Result als operatives Ergebnis unter IFRS 17 stieg im ersten Halbjahr 2023 um 0,9 Mio. EUR bzw. um 52 % auf 2,8 Mio. EUR. Durch das weiterhin stringent durchgeführte Kostenmanagement (Opex) und den effizienten Einsatz von Vertriebsausgaben ist es der Deutschen Familienversicherung gelungen, in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein positives operatives Ergebnis zu erwirtschaften, das die angestrebten Jahresziele untermauert.



Die Combined Ratio sank entsprechend von 96,8 % (erstes Halbjahr 2022) auf 95,5 % im Berichtszeitraum. Das von der Deutschen Familienversicherung definierte Ziel, die Combined Ratio unter 100,0 % zu halten, wurde damit in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auch unter dem neuen Rechnungslegungsstandard erreicht. Die Schadenquote blieb mit 61,9 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 unverändert. Die Deutsche Familienversicherung schließt das erste Halbjahr 2023 mit einem Vorsteuergewinn von 1,7 Mio. EUR ab (erstes Halbjahr 2022: 5,6 Mio. EUR). Nach der Verrechnung von Steuern ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von 1,2 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2023 (erstes Halbjahr 2022: 3,8 Mio. EUR). Das Gesamtergebnis des ersten Halbjahres 2023 beträgt 2,1 Mio. EUR (erstes Halbjahr 2022: 4,9 Mio. EUR). Höchste Produktqualität bringt weitere Testsiege und Auszeichnungen Im Berichtszeitraum hat das Unternehmen erneut zahlreiche Auszeichnungen und Testsiege für seine Produkte und den Kundenservice erhalten. Damit unterstreicht der Direktversicherer seine hohen Ansprüche und die Position als Qualitätsmarktführer innerhalb der deutschen Versicherungsversicherungsbranche. Im besonderen Maße hervorzuheben ist der Stiftung Warentest Testsieg im Produktbereich der Privathaftpflichtversicherung. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Tarif des Frankfurter Direktversicherers mit der Bestnote 0,6 (sehr gut) bewertet. Damit weitet die Deutsche Familienversicherung ihre Serientestsiege bei Stiftung Warentest, nach der Zahnzusatz- und Pflege- sowie stationären Krankenzusatzversicherung, auch im Produktfeld der Sachversicherungen weiter aus. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen, in einem aktuellen Rating des Versicherungsanalysehauses MORGEN & MORGEN GmbH in der Pflegeversicherung, der DFV-DeutschlandPflege, die Höchstnote von 5 Sterne. Ebenso zeichnete MORGEN & MORGEN die beiden Krankentagegeldtarife des Unternehmens mit 5 Sternen aus. Weitere Bestbewertungen haben sowohl die Haftpflicht- als auch die Tierkrankenversicherung der Deutschen Familienversicherung bei einer Erhebung von Service Value und dem Tagesspiegel mit der Auszeichnung „Beste Versicherer“ erhalten. Social Media-Marketing mit hoher Reichweite Mit einer strategisch sinnvollen Mischung aus Infotainment und Produktkommunikation hat das inhouse Marketing des Unternehmens es geschafft, in nur 18 Monaten Präsenz auf TikTok bereits über 100.000 Follower zu erreichen. Durch den unternehmenseigenen Account generiert der Direktversicherer somit zielgruppen- und kanalgerechten Content mit millionenfacher Reichweite und erschließt somit wichtige Kundenkontaktpunkte.

Die Plattform TikTok ist eine der größten und am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke. Besonders die jüngere Generation Z ist dort vertreten. Die Deutsche Familienversicherung nutzt ihren TikTok-Auftrifft vornehmlich zur Erhöhung der Markensichtbarkeit- und bekanntheit. Darüber hinaus trägt die enorme Reichweite des TikTok-Kanals auch zur Verstärkung des Online-Vertriebs bei und ist Teil der neuen, seit dem letzten Jahr umgesetzten Vertriebs- und Marketingstrategie. Bestätigung der Guidance für 2023 Die Deutsche Familienversicherung wird auch im zweiten Halbjahr 2023 ihren Wachstumskurs bei konsequentem Kostenmanagement fortsetzen und hält an dem gesetzten Neugeschäftsziel von 15 Mio. EUR laufende Beiträge für ein Jahr fest. Auf Basis der vorliegenden Halbjahreszahlen sowie der Erwartungen für den Rest des Jahres geht die Deutsche Familienversicherung weiterhin von einem positiven Ergebnis vor Steuern in einem Ergebnisrahmen von 3-5 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2023 aus.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein führender Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

