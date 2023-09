NIKOLA - Aktie ertrinkt in Verlusten

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 0,870 $ (Nasdaq)

An der Börse können Anleger viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Wer sich zuletzt im Hype um die Nikola-Aktie engagierte und dabei zu spät einstieg, hat mittlerweile ein massives Problem. Im Hoch kostete eine Aktie im Sommer ca. 3,39 EUR, aktuell kann man sich für 0,865 EUR einen Anteilsschein ins Depot legen. Damit summieren sich die Verluste im Rahmen des aktuellen Abwärtstrends auf gut 75 %.

Zocken statt traden?

Im heutigen Tradegate-Handel wird die Nikola-Aktie gekauft. Wie extrem das Treiben auch im Vergleich zu normalen Aktien ist, wird schnell deutlich. Der Kurs legt heute 5-6 % zu und die dazugehörige Tageskerze ist völlig unscheinbar. Andere Aktien aus dem DAX bzw. MDAX schaffen eine solche Rendite nicht an mehreren Tagen bzw. falls doch, sieht man der Regel eine große grüne Kerze im Vergleich zu den anderen.

Angesichts einer solchen Volatilität braucht man in der Nikola-Aktie keinen Hebel. Die zentrale Frage ist sogar, ob man sich überhaupt in dieser engagieren muss. Hier wird seit Jahren Geld vernichtet. Immer wieder aber kommt es zu kurzfristigen Hypes, die natürlich immer mit der Hoffnung verbunden sind, dass dies jetzt der ganz große Durchbruch für das Unternehmen ist. Bis dato warten Anleger darauf aber vergebens.

Fazit: Technisch gesehen wäre in der Nikola-Aktie eine Erholung in Richtung 1,00-1,10 EUR möglich. Dafür sollte die Aktie nach Möglichkeit aber kein neues Tief mehr machen. Darüber hinaus sollte klar sein, dass es sich dabei um eine sehr spekulative Idee handelt, denn die Aktie ist langfristig und kurzfristig in einem Abwärtstrend. Der Platz wäre zwar da, in einem solchen Umfeld muss man diesen aber nicht ausnutzen. Im ungünstigsten Fall konsolidiert die Aktie lediglich auf tiefem Niveau, nur um dann weiter in Richtung 0,62-0,55 EUR einzubrechen. Vom aktuellen Kurs aus wären dies weitere Verluste von 27 % bis hin zu ca. 35 %.

