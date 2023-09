Packaging Corporation of America zahlt Dividende aus

Der amerikanische Hersteller von Wellpappe, Packaging Corporation of America (ISIN: US6951561090, NYSE: PKG), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2023 (Record date: 25. September 2023).

Damit zahlt der Konzern auf das Jahr gerechnet 5,00 US-Dollar an seine Investoren. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 147,56 US-Dollar (Stand: 13. September 2023) bei 3,39 Prozent. Im Mai 2022 erfolgte eine Anhebung der Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar auf 1,25 US-Dollar.

Packaging Corporation of America ist der drittgrößte Hersteller von Wellpappe in den USA und eines der größten Unternehmen Nordamerikas, das unbeschichtetes Papier herstellt. Der Konzern ist 1959 in Lake Forest, Illinois, gegründet worden und beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,24 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Juli 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 202,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 301,5 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 15,36 Prozent im Plus (Stand: 13. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 13,21 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de