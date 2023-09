ANALYSE-FLASH: UBS belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Zwei Dinge stünden derzeit im Medizintechnikbereich im Mittelpunkt der Debatte: Potenzielle Maßnahmen gegen Korruption in China sowie Chancen und Risiken mit einer neuen Generation des Darmhormons GLP-1, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Auftragseingänge aus China seien für GE Healthcare, Philips und Siemens Healthineers besonders relevant, während GLP-1 vor allem für Fresenius Medical Care negativ sei./tih/la

