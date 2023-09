FRESENIUS - Die Aktie ist ein unterschätzter Bulle

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 29,880 € (XETRA)

Auch wenn sich der DAX im gestrigen Handel deutlich erholen konnte, sind wirklich bullische Aktien im Gesamtmarkt aktuell eher eine Seltenheit. Neben den starken (Rück-) Versicherern sticht vor allem die Aktie von Fresenius heraus.

Sie konnte nach dem Abschluss einer Konsolidierungsphase im Juli wieder an die Stärke der Rally aus dem Herbst 2022 anknüpfen und kurzzeitig sogar schon das Verlaufshoch bei 29,71 EUR überwinden.

Kaufsignale in Reichweite

Diese Marke dürfte nach dem steilen gestrigen Konter in Kürze wieder erreicht und diesmal wohl auch zusammen mit dem Jahreshoch bei 30,35 EUR überwunden werden. In der Folge könnte die Aktie zügig bis 32,94 EUR klettern. Nach einer Zwischenkorrektur an dieser Stelle könnte sogar der Bereich um 34,70 und 36,09 EUR angelaufen werden.

Der Kursanstieg des gestrigen Handels wäre dagegen unterhalb von 28,50 EUR neutralisiert. Ein bärisches Signal würde dagegen erst bei Abgaben unter 27,80 EUR aktiviert.

Charttechnisches Fazit: Mit der gestrigen Kaufwelle wurde der Startschuss für einen Ausbruchsversuch über 29,71 und 30,35 EUR gegeben. Die Aktie von Fresenius könnte damit in eine Herbstrally gestartet sein.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)