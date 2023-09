NETFLIX - Massive Verkäufe! Ist die Serie der Bullen gerissen?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 400,490 $ (Nasdaq)

Seit den letzten Quartalszahlen und dem zeitgleichen Erreichen der Kurszielzone um 484,00 USD wirkt es, als hätten sich die Bullen bei der Aktie von Netflix in den Sommerurlaub verabschiedet. Seither dominiert eine Verkaufswelle, die temporär an der Unterstützung bei 396,02 USD gebremst werden konnte. Die anschließende Erholung scheiterte allerdings im Bereich der vorherigen Verlaufshochs um 450,00 USD und ging in dieser Woche in einen senkrechten Abverkauf über.

Verkaufssignal bahnt sich an

Nachdem gestern die Unterstützung bei 411,50 USD gebrochen wurde, droht die Aktie heute bereits unter der Support bei 396,02 USD und damit auch unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie zu fallen. Auf Basis der ersten Verkaufswelle seit dem Rallyhoch von Mitte Juli könnte die Aktie damit bis 363,00 - 366,60 USD fallen. Die auf diesem Niveau verlaufende Aufwärtstrendlinie sollte den Preissturz der Aktie aufhalten.

Andernfalls käme es unter dieser Zone zu einem übergeordneten Verkaufssignal, dem zunächst ein Einbruch in Richtung 313,00 - 315,00 USD folgen dürfte. Damit wäre sogar der Fortbestand der Rally seit April 2022 gefährdet.

Aus dem Klammergriff der Bären könnte sich die Aktie dagegen mit einem Anstieg über die obere Trendlinie im Bereich von 435,00 USD befreien. Ob anschließend ein weiterer Kaufimpuls in Richtung 485,00 USD gelingt, ist allerdings weiter fraglich.

Netflix Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)