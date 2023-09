VONOVIA - Aktie gelingt der Befreiungsschlag

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 24,000 € (XETRA)

Mit einem Plus von 5,12 % schob sich die Vonovia-Aktie gestern an die Spitze der DAX-Gewinner. Folgen konnte diesem Tempo lediglich Siemens Energy, deren Anteilscheine 4,20 % zulegten. Aber zurück zur Vonovia-Aktie. Hier darf mit dem gestrigen Gewinn die Frage gestellt werden, ob dies der große Durchbruch für die Käufer war. Zwar kann sich die Aktie schon seit Ende März stabilisieren, bis dato verlief der Aufwärtstrend jedoch relativ flach. Jetzt wird eine Beschleunigung nach oben angedeutet.

Im Zweifel für den Angeklagten!

Mit Blick auf den gestrigen Handel scheint man sich in der Aktie entschieden zu haben. Die Kurse sollten selbst im Falle kurzfristiger Konsolidierungen nicht mehr unter ca. 21,50 EUR zurückfallen. Idealerweise bleibt der Kurs sogar schon oberhalb von ca. 22,40 EUR und setzt die Aufwärtsbewegung direkt weiter fort. Dabei könnten in den nächsten Wochen Gewinne auf zunächst 25,75 EUR und später auch in den Bereich von 28/29 EUR folgen.

Kleinere Konsolidierungen stellen auf dem Weg nach oben kein Problem dar. Kurzfristig könnten Trader und Anleger auf zwei Warnzeichen achten. Zum einen wäre dies ein direkter Konter der gestrigen Gewinne mit einer großen roten Kerze oder aber eine vollständige Topbildung innerhalb der Aufwärtsbewegung. Unmöglich sind beide Entwicklungen zwar nicht, derzeit liegen dafür aber keine Anhaltspunkte vor.

Fazit: Die Frage, ob die Vonovia-Aktie im September zu teuer gewesen ist, scheint beantwortet zu sein. Unter hohem Volumen ist den Käufern gestern ein Durchbruch gelungen. Aus charttechnischer Sicht ist dies positiv zu werten. Der aktuelle Aufwärtstrend könnte sich dementsprechend bis hin zu ca. 28/29 EUR fortsetzen.

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)