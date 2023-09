Williams-Sonoma zahlt eine konstante Dividende aus

Der amerikanische Einzelhändler Williams-Sonoma Inc. (ISIN: US9699041011, NYSE: WSM) zahlt seinen Aktionären am 24. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 90 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 20. Oktober 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 3,60 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 145,13 US-Dollar (Stand: 14. September 2023) einer Dividendenrendite von 2,48 Prozent. Im März 2023 erfolgte eine Anhebung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (78 US-Cents).

Williams-Sonoma hat seinen Firmensitz in San Francisco. Das Unternehmen ist 1956 von Chuck Williams im kalifornischen Sonoma gegründet worden. Der Konzern verkauft seine Ware (Haushaltswaren, spezielle Gourmet-Lebensmittel) in rund 530 Läden sowie über das Internet. Zu den Marken gehören Pottery Barn, Williams-Sonoma, West Elm oder auch Pottery Barn Kids.

Im zweiten Quartal (30. Juli) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 1,86 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 2,14 Mrd. US-Dollar), wie am 23. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 201,51 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 267,08 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 26,29 Prozent im Plus (Stand: 14. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 9,14 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de