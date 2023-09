AMAZON - Neues Hoch in der Aktie wird verkauft

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 140,390 $ (Nasdaq)

Den Wochenausklang hatten sich Anleger in der Amazon-Aktie wahrscheinlich anders vorgestellt. Statt eines neuen Hochs gab es am Freitag Verluste von fast 3 %. Damit schmolzen die einstigen Wochengewinne von zeitweise über 5,50 % auf nur noch etwas mehr als 1,50 % zusammen. Gleichzeitig wird die Aktie wieder unterhalb ihres Widerstandes bei 141,63 USD gehandelt. Wie tief könnte der Aktienkurs jetzt fallen?

Kein Grund zur Panik, aber…

Die Freitagsverluste sorgen in der Amazon-Aktie zwar kurzfristig wieder für einige Fragezeichen, Grund zur Panik gibt es jedoch noch nicht. Den Käufern stehen bis hin zu ca. 131,15 USD gleich mehrere Unterstützungen zur Verfügung, um den laufenden Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Neben den bereits angesprochenen 131,15 USD wäre auch der Bereich um 138 USD zu nennen. Strategisch interessant ist ebenfalls die Zone ab ca. 135 USD.

An welchem dieser „charttechnisch neuralgischen“ Punkte die Aktie abdrehen wird, ist nicht vorhersagbar. Kurzfristig scheinen die Verkäufer am Ball zu sein und diese Woche wird sich zeigen, an welchem der Supports ausreichend Kaufinteresse aufkommen kann. Solange eine vollständige Topbildung ausbleibt, könnten im Anschluss neue Hochs in Richtung 150 USD folgen.

Fazit: Die Amazon-Aktie war im September ein potentieller Kauf, aber nicht mehr zu jedem Preis. Diese grundlegende Einschätzung würde ich aktuell beibehalten wollen. Noch ist der Bullenmarkt intakt und das impliziert die Möglichkeit neuer Hochs. Kurzfristig steckt die Aktie jedoch in einer Korrektur, die am Freitag gerade erst begonnen haben könnte. Aktive Trader können in den kleineren Zeitebenen nach Bodenformationen Ausschau halten. Bis dahin ist kurzfristig Vorsicht geboten.

Amazon.com Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)