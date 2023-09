BECHTLE - Einbruch oder Erholungsrally? Jetzt wird es auch langfristig spannend!

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 44,850 € (XETRA)

Nach dem Ausbruch aus einer Konsolidierung startete die Aktie des IT-Dienstleisters im Januar eine steile Aufholjagd, die erst durch ein bärisches Doppeltop bei 44,24 EUR gestoppt wurde. Die damalige Korrektur führte zwar unter das 61,8%-Retracement des Anstiegs bei 36,95 EUR, mündete allerdings im Juli in eine weitere steile Kaufwelle, die zuletzt auch über die Hürde bei 44,24 EUR führte.

Frische Kaufsignale stützen den Aufwärtsimpuls

Damit stellen sich der Aktie aber neben der klassischen Widerstandsmarke bei 46,38 EUR eine weitere Hürde in den Weg: Die bisherige Rally seit dem Tief bei 34,85 EUR könnte den zweiten Teil der Erholung seit Jahresbeginn darstellen und daher typischerweise die gleiche Länge wie der erste Anstieg aufweisen. Erst wenn also die blaue 100%-Projektion der Frühjahrsrally bei 46,64 EUR ebenfalls per Wochenschlusskurs überwunden wäre, könnte man von einem nachhaltigen Ausbruch sprechen. Damit wäre zugleich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mit dem Tief bei 34,85 EUR von Anfang Juli ein neuer Aufwärtstrend mit Zielen bei 50,00 und 53,90 - 55,00 EUR begonnen hat.

Umgekehrt besteht natürlich das Risiko, dass die Rallyphase im Bereich des Vorwochenhochs endet und die Bechtle-Aktie jetzt bis 43,57 und 41,77 EUR durchgereicht wird. Sollte sich der übergeordnete Abwärtstrend jetzt fortsetzen, läge das nächste zentrale Abwärtsziel bei 39,17 EUR.

Bechtle Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)