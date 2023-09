EQS-News: Arbitrage Investment AG: Nach Abschluss der Neuausrichtung und wieder anziehender Nachfrage soll das Geschäft auf ein breiteres Fundament gestellt werden.

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach Abschluss der Neuausrichtung und wieder anziehender Nachfrage soll das Geschäft auf ein breiteres Fundament gestellt werden. Köln, den 19. September 2023 – Die Arbitrage Investment AG befindet sich nach dem Abschluss der Neuausrichtung und personellen Veränderungen im Vorstand nun im Ausbau ihrer Lagerbestände, um sich so auf die wieder anziehende Nachfrage einzustellen. Zuvor ergaben sich im laufenden Jahr Herausforderungen bei steuerlichen Fragen im Rahmen der Importe. Die globale Pandemie COVID-19, kombiniert mit Personalengpässen in verschiedenen Bereichen, hat zu erheblichen Verzögerungen in der Klärung dieser Fragen geführt. Nun kann der Vorstand jedoch feststellen, dass diese Fragen vollständig und zur vollsten Zufriedenheit der Arbitrage Investment AG geklärt wurden. Infolgedessen befindet sich die Gesellschaft nun endlich in der abschließenden Phase der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist kurzfristig der nächste Schritt. Der Bericht für das erste Halbjahr 2023 wird im Anschluss folgen. GGf. werden vorläufige Zahlen vorab veröffentlicht, aber der Jahresabschluss stellt hinsichtlich diverser Zahlen die Grundlage für die Finalisierung des Berichtes zum Halbjahr dar. Im laufenden Geschäftsjahr hat die Arbitrage Investment AG umfangreiche Marktanalysen erstellt und intensiv an einer Stärkung der Marktposition gearbeitet. Das Warenlager wurde um interessante Produkte aufgestockt, um bei einer wiederkehrenden Beschleunigung der Ausbreitung von Covid-19 der Nachfrage erfolgreich begegnen zu können. Vorstand und Mitarbeiter sind davon überzeugt, dass als Folge der Corona-Lockerungen und der Sommerperiode, die durch ein rückläufiges Meldeaufkommen geprägt war, das Geschäft in der Branche nun sehr zügig anziehen wird. Aber die erheblichen Umsatzschwankungen in den letzten Jahren und die offensichtlich saisonale Abhängigkeit haben auch gezeigt, dass es für eine Verstetigung der Unternehmensentwicklung wichtig ist, das Geschäft auf ein breiteres Fundament zu stellen. Weitere aktuelle Vorhaben betreffen so u.a. aktuelle Prüfungen für ein Investment im Verlagsbereich, in dem der Vorstand Möglichkeiten sieht, existierende Marketingstrategien für bestehende sowie neue Produkte und Dienstleistungen nachhaltig zu intensivieren. Darüber hinaus werden fortlaufend mögliche Beteiligungen geprüft, um sowohl das vorhandene Geschäft zu unterstützen als auch in andere Branchen zu investieren und so das Risikoprofil zu verbessern. Kontakt: ARBITRAGE INVESTMENT AG

