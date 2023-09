EQS-News: Siebte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group unterbreitet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Vereinbarung

Siebte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group unterbreitet



18.09.2023 / 17:15 CET/CEST

Siebte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group unterbreitet Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Umsatz von über EUR 400 Mio. im Jahr 2022

Anbieter von urbanen On-Demand-Lieferdiensten für Restaurants, Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen München, 18. September 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group („Stuart“) von Geopost SA unterbreitet. Das Unternehmen wird die Präsenz von Mutares im Logistik- und Transportsektor in Europa stärken. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich vor Ende 2023 erwartet. Das Projekt steht noch unter dem Vorbehalt der Konsultation mit den zuständigen Betriebsräten und der Genehmigung durch die zuständigen Kontroll- und Verwaltungsorgane. Stuart ist in mehr als 100 europäischen Großstädten tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von über EUR 400 Mio. Das Unternehmen ist in Europa führend bei urbanen On-Demand-Lieferdiensten, vor allem im Segment Essens- und Lebensmittellieferungen. Stuart stützt sich auf ein innovatives Geschäftsmodell, das es ermöglicht, die Bedürfnisse verschiedener Kundensegmente sofort zu befriedigen und so Angebot und Nachfrage auszugleichen, indem es direkt von Geschäften oder Restaurants zum Endkunden nach Hause liefert. Das Umsatzwachstum von Stuart, insbesondere im Lebensmittelsegment, unterstreicht die Agilität der Teams des Unternehmens. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit Stuart erweitern wir das Mutares-Portfolio um eine neue, wachstumsstarke Plattform. Das Unternehmen stärkt nicht nur unsere fundierte Expertise in den Bereichen Transport und Logistik, sondern ermöglicht uns auch in das wachsende Segment der urbanen On-Demand-Lieferungen einzusteigen. Gemeinsam mit dem Management und den Partnern von Stuart wird das operative Team von Mutares das Geschäft mit seinem starken Fokus auf nachhaltige Lieferlösungen in Großstadt-Umgebungen weiter ausbauen. Durch die Akquisition sind wir der Realisierung der Wachstumsziele des Mutares-Konzerns für das Jahr 2025 einen wichtigen Schritt nähergekommen.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

18.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



