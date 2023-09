Autozone-Aktie fällt trotz besser als erwarteter Quartalszahlen

Die Aktien von AutoZone sind in den vergangenen Jahren einer DER Highflyer an der Nasdaq gewesen und glänzten in der vergangenen Dekade mit einem Zugewinn von deutlich über 1.000 Prozent. AutoZone ist ein US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das Autoteile und Zubehör verkauft. Es bietet eine breite Palette von Produkten für Fahrzeugwartung und -reparatur an und betreibt Filialen in den USA, Mexiko und Brasilien.

Umsatz-und Gewinnerwartung geschlagen

AutoZone übertraf im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 46,46 USD die Analystenschätzungen von 45,22 USD, der Umsatz lag mit 5,69 Mrd. über den Erwartungen von 5,62 Mrd. USD.

Prognose gemeldet Gewinn je Aktie in USD 45,22 46,46 Umsatz in Mrd. USD 5,62 5,69

Die Aktie reagiert negativ auf die Zahlen und gibt im vorbörslichen Handel knapp 3 Prozent nach.

Fazit:

Die Anteilsscheine von Autozone sind in den vergangenen Jahren hervorragend gelaufen. Allein seit dem Tief vom Frühjahr 2020 hat sich der Wert der Aktie mehr als verdreifacht.

Der erste impulsive Rücksetzer im Mai könnte nun Teil einer größeren, mittelfristigen Korrekturbewegung zurück Richtung 2000 USD-Marke sein. Jede konjunkturelle Eintrübung dürfte dem Aktienkurs deutlich zu setzen. Der Wert ist unter Chance-Risiko Aspekten aktuell kein Kauf. Erst im Bereich um 2.000 USD kommt der Wert wieder für die Longseite in Frage.