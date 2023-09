Warten nimmt kein Ende | Micron erneut aufgestuft

Die Wall Street befindet sich weiterhin in Wartestellung, mit der Tagung der FED an diesem Mittwoch. Die Nachrichtenlage ist ansonsten dünn, mit einer möglichen Ausweitung des Streiks bei GM. Ford und Stellantis am Freitag. Die Aktien von AutoZone tendieren nach den Zahlen schwächer, während Goldman Sachs die Kursziele von Micron auf $85 anhebt.



00:00 - Intro

00:15 - Warten auf die Notenbank

01:08 - Faktoren, die für Gegenwind sorgen

02:18 - Zusammenfassung

03:03 - Nachrichtenlage | Micron | Intel

04:22 - AutoZone | Pinterest | Ausblick

05:09 - Streik der Autogewerkschaft

06:38 - Risiko für Regierungsshutdown

07:43 - Streiks: Autogewerkschaft und Autoren

08:05 - AutoZone | Stitch Fix

09:22 - US Steel | Block | Unity Software

10:12 - Instacart | CrowdStrike | Apple

