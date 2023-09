Ein echter Lichtblick am europäischen Aktienmarkt!

Bouygues S.A. - WKN: 858821 - ISIN: FR0000120503 - Kurs: 33,920 € (L&S)

Wirklich bullische Chartbilder bei europäischen Aktien muss man derzeit mit der Lupe. Ein paar Versicherungsaktien stechen heraus oder einzelne Pharmatitel. Doch der heutige Titel kommt aus einer ganz anderen, klassischen Branche. Die Aktie bricht über die Hochs aus 2023 und 2022 aus und könnte damit sowohl für kurzfristige Ausbruchstrader als auch für langfristige Investoren interessant werden.

Das könnte ein ganz großes Signal werden

Bouygues war 2022 der nach Umsatz drittgrößte Baukonzern in Europa hinter Vinci (ebenfalls Frankreich) und ACS (Spanien): Die Aktie befindet sich seit rund 10 Jahren in einer Seitwärtsbewegung, wobei sie seit dem Allzeithoch bei 45,98 EUR in 2018 immer tiefere Zwischenhochs markiert hat.

Seit letzter Woche kommt starker Kaufdruck auf, das Papier klettert über die Hochs aus 2022 und 2023 sowie über die Abwärtstrendlinie. Damit werden Kaufsignale auf verschiedenen Zeitebenen aktiviert. Das größte Signal dürfte die Vollendung einer inversen SKS liefern, welches tatsächlich mehrmonatiges oder -jähriges Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

Die Aktie wäre ab jetzt und bei Rücksetzern an die Nackenlinie oder die gebrochene Abwärtstrendlinie interessant für Einstiege. Kurzfristige Ziele lägen bei 36 - 37 EUR, später wäre Platz bis 41 und 46 EUR. Kritisch wird es aus charttechnischer Sicht erst unterhalb von 30,50 EUR.

Fazit: Die Bouygues-Aktie macht sich schick für eine größere Aufwärtswelle. Auch wenn die Aktie übergeordnet noch in einer Seitwärtsrange feststeckt, könnten die konstruktiven Kursmuster seit 2021 den Start einer Aufwärtsbewegung unterstützen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie spätestens seit dieser Woche sehr attraktiv für Positionierungen auf allen Zeitebenen.

Bouygues S.A. Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)