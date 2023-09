EQS-News: ENCAVIS AG erwirbt Windpark (17 Megawatt) in Sommerland in Schleswig-Holstein von BayWa r.e. und steigert damit die Erzeugungskapazität seines deutschen Windpark-Portfolios auf 257 Megawatt

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS AG erwirbt Windpark (17 Megawatt) in Sommerland in Schleswig-Holstein von BayWa r.e. und steigert damit die Erzeugungskapazität seines deutschen Windpark-Portfolios auf 257 Megawatt



20.09.2023 / 07:02 CET/CEST

Corporate News

ENCAVIS erwirbt Windpark (17 Megawatt) in Sommerland in Schleswig-Holstein von BayWa r.e. und steigert damit die Erzeugungskapazität seines deutschen Windpark-Portfolios auf 257 Megawatt

Hamburg, 20. September 2023 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erwirbt einen 17-Megawatt (MW)-Windpark in Sommerland (Schleswig-Holstein) von BayWa r.e. Die Inbetriebnahme erfolgt in den nächsten Wochen, der wirtschaftliche Übergang an Encavis ist für den 1. Januar 2024 vereinbart. Der Windpark soll jährlich durchschnittlich rund 53 Gigawattstunden (GWh) Strom generieren und wird für Encavis ab dem kommenden Jahr umsatz- und ertragswirksam. „Dieser Windpark steigert unsere Gesamterzeugungskapazität aus Windenergie in Deutschland auf 257 Megawatt“, begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, die Akquisition im norddeutschen Sommerland. Er ergänzt: „Der Eigenbestand unseres deutschen Portfolios an Wind- und Solarparks erhöht sich auf 665 MW – damit bauen wir Deutschland als unseren größten Markt weiter aus." Das Projekt erhält eine 20-jährige EEG-Vergütung und einen 20-jährigen Servicevertrag mit Nordex. Die drei Windenergieanlagen von Nordex, mit einer Nabenhöhe von rund 125 Metern, stellen jeweils eine Erzeugungskapazität von 5,7 Megawatt je Turbine zur Verfügung. Marie-Luise Pörtner, Geschäftsführerin der BayWa r.e. Wind GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Encavis fortzusetzen. Nachdem wir vor zwei Jahren die Projektrechte erworben haben, konnten wir den Windpark in Sommerland erfolgreich fertigstellen. Ein weiterer wichtiger Schritt, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen.“

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Über BayWa r.e.:

r.e.think energy – wir denken Energie neu – wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Wir sind ein weltweit führender Entwickler, Dienstleister, PV-Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Wir haben über 5,5 GW Anlagenleistung ans Netz gebracht und betreuen Anlagen mit einer Leistung von über 10 GW. Als unabhängiger Stromerzeuger verfügen wir über ein wachsendes Energiehandelsgeschäft. In Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt bietet BayWa r.e. maßgeschneiderte Lösungen für erneuerbare Energien. Indem wir unsere Betriebsaktivitäten CO 2 -kompensiert gestalten, werden wir unseren eigenen Ansprüchen in Sachen Nachhaltigkeit gerecht. Wir gestalten die Zukunft der Energiebranche aktiv mit und setzen uns tagtäglich für ein integratives, auf Gleichberechtigung und Diversität beruhendes Arbeitsumfeld ein. Unsere Anteilseigner sind BayWa AG, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen mit einem Umsatz von über 27,1 Milliarden Euro und Energy Infrastructure Partners, Marktführer im Bereich Energieinfrastruktur.

Kontakte:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

BayWa r.e.

Raphael Lohrer

Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 (0)89 38 39 32 45 34

E-Mail: raphael.lohrer@baywa-re.com

