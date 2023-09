EQS-News: Nordex SE: Nordex Group erhält von Ibereólica Auftrag über fast 60 MW in Spanien

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group erhält von Ibereólica Auftrag über fast 60 MW in Spanien



20.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 20. September 2023. Die Nordex Group hat einen Auftrag für Turbinen des Typs N155/5.X für zwei Windparks aus Spanien erhalten. Für den unabhängigen Stromerzeuger Ibereólica Renovables liefert der Hersteller elf Anlagen für die Projekte “Aciberos” und “Padornelo 3" mit insgesamt fast 60 MW. Der Auftrag umfasst auch den Service und die Wartung der Turbinen für 10 Jahre. Die Windparks entstehen beide bei Lubián (Zamora) in der autonomen spanischen Region Kastilien-León. Liefer- und Errichtungsbeginn der Anlagen ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Die Nordex Group wird dabei die Turbinen auf 105-Meter-Stahlrohrtürmen errichten und im Sommer des Jahres für den Kunden in Betrieb nehmen. Gregorio Álvarez, Gründer, Eigentümer und Präsident der Ibereólica Group: "Ich bin sehr stolz darauf, diese beiden neuen Windparks in unser Portfolio aufzunehmen, insbesondere angesichts ihres Standorts in Lubián (Zamora), wo unsere Geschichte 1996 begann und wo wir nun unser Engagement für saubere Energieprojekte als Schlüssel zur Gewährleistung einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten bekräftigen werden." Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: “Für Ibereólica konnten wir in der Vergangenheit bereits erfolgreich ein 165,3-MW-Projekt in Chile umsetzen. Es freut uns jetzt besonders, den ersten Auftrag von Ibereólica aus Spanien zu erhalten. Er unterstreicht erneut das Vertrauen in unsere Technologie und zeigt das Ausbaupotenzial im Land, in dem wir unsere Marktposition kontinuierlich ausbauen.” Ibereólica Renovables Gruppe Die Ibereólica Renovables Group ist ein unabhängiger spanischer Entwickler, der seit 1996 aktiv ist mit über mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Projekten zur Erzeugung sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen verfügt. Heute hat das Unternehmen bereits mehr als 1.000 MW in Betrieb, hauptsächlich Windkraft, und eine Pipeline von mehr als 12.000 MW in Spanien, Chile, Peru und Brasilien. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0) 40 30030 1141

E-Mail: flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

E-Mail: fzander@nordex-online.com

