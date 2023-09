Soja: Bedenkliche Entwicklung

Die Auswertbarkeit über Jahre aufgebauter Kursmuster beim Soja-Future funktioniert sehr gut und brachte hervorragende Ergebnisse. Nach einer spektakulären Kursrallye zwischen Mai 2020 und 2022 kristallisiert sich einmal mehr eine potenzielle SKS-Formation heraus und könnte perspektivisch in den nächsten Monaten kursbestimmend sein. Aber auch die Entwicklung des Charts seit Juni dieses Jahres in Form eines symmetrischen Keils in einem intakten Abwärtstrend lässt aus chartechnischer Sicht keine positiven Signale zu. Diese Formation ist trendbestätigend, der Future notiert bereits auf der unteren Begrenzung und könnte schon bald darunter einbrechen.

Letzte Chance 21‘ Novembertiefs

Sollte im Soja-Future eine Auflösung zur Unterseite durch einen Bruch der Kursmarke von mindestens 1.300 US-Cents erfolgen, würden sofort die Jahrestiefs bei 1.256 US-Cents und darunter die Verlaufstiefs aus November 2021 bei 1.181 US-Cents als potenzielle Ziele in Erscheinung treten. Gelingt es an dieser Stelle nicht, den Spieß wieder umzudrehen, würden Kurse von unter 1.000 US-Cents auf Sicht der nächsten Monate drohen. Auf der Oberseite müsste mindestens einen Sprung über 1.135 US-Cents gelingen, damit zumindest ein Anstieg an das Niveau der rechten Schulter um 1.555 US-Cents erfolgen kann.