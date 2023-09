BROADCOM - Aktienkurs bricht vorbörslich ein

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 830,570 $ (Nasdaq)

Der Aktienkurs von Broadcom steht vorbörslich deutlich unter Druck. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 830,57 USD an der Nasdaq wird der Wert aktuell bei 777,00 USD getaxt. Auslöser für diesen außerbörslichen Abverkauf sind Presseberichte, nach denen Broadcom das Aus als KI-Chiplieferer bei Google droht.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte den Wert am 30. Mai 2023 auf ein Hoch bei 921,78 USD. Danach lief die Aktie in einem aufsteigenden Dreieck, fiel aber zuletzt auf die untere Begrenzung zurück. Der gestrige Schlusskurs liegt fast exakt auf der Unterkante dieses Dreiecks. Mit den aktuellen außerbörslichen Taxen/Kursen deutet sich ein Ausbruch nach unten und damit ein Verkaufssignal an.

Kurzfristig weiter abwärts

Der vorbörsliche Einbruch lässt auf weitere Kursverluste schließen. Die Aktie könnte in Richtung 677,76 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2021 abfallen. Von dort aus könnte es aber dann wieder zu einer mittelfristigen Rally in Richtung 1.050-1.100 USD kommen.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich, falls der Wert doch die Unterkante des Dreiecks verteidigen könnte. Dann wäre ein Anstieg gen 921,78 USD möglich.

Fazit: Der vorbörsliche Einbruch dürfte weitere Kursverluste nach sich ziehen. Aber diese Abwärtsbewegung wird den langfristigen Aufwärtstrend vermutlich nicht gefährden.

Broadcom-Aktie

