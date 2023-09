Fedex-Aktie nach Quartalszahlen 5 Prozent im Plus

Die Anteilscheine des global agierenden Logistikkonzerns notieren im vorbörslichen Handel über 5 Prozent im Plus. Der Grund sind die gestern nachbörslich publizierten Quartalszahlen des Unternehmens.

Gewinnerwartungen deutlich geschlagen

Fedex übertraf im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,55 die Analystenschätzungen von 3,70 USD, der Umsatz lag mit 21,7 Mrd. unter den Erwartungen von 21,73 Mrd. USD.

Der Gewinn je Aktie lag somit recht deutlich über den Analystenschätzungen, dies beflügelt den Titel im vorbörslichen Handel.

Prognose gemeldet Gewinn je Aktie 3,70 4,55 Umsatz 21,73 21,70

Fazit:

Die Aktie befindet sich seit gut einem Jahr in einem intakten Bullenmarkt. So lange der Wert per Tagesschluss nicht mehr unter 250 USD zurücksetzt, ist tendenziell eine Fortsetzung auf der Oberseite zu favorisieren. Die jüngsten Quartalszahlen wirken da definitiv unterstützend.